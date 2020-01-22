«Шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия аннексировала часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые должны его защищать. Мир объединился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли этого украинцам?… Достаточно ли украинцам всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда», — заявил Зеленский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.