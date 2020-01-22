Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине мало всемирной обеспокоенности и недостаточно защиты со стороны международных организаций. Об этом 22 января он рассказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

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