«Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование», — сказал он.
По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, «чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи». Он также рассказал, что иранская делегация отправилась на Украину, чтобы изучить документы самолета.