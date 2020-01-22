Черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране. Об этом 22 января сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает «Европейская правда»

Украина.ру на Youtube День соборности Украины: люди бьют в барабаны и повязали себя флагами