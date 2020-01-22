Украина хотела бы избежать запрета на экспорт мяса птицы, поэтому приостановила сертификацию по мощности экспортера в 30 км зоне, хотя законодательство ЕС устанавливает требования - 10 км. Об этом торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в Facebook 22 января

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