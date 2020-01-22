Он отметил, что в международной торговле важно доверие. Поэтому своевременное решение о зонировании и отлаженный механизм информирования позволили Украине не прекращать ввоз мяса птицы из ЕС по причине возникновения птичьего гриппа.
«В таких условиях ЕС должен сохранить разрешение на ввоз мяса птицы из Украины. Если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений (такого сценария обе стороны хотят избежать)», — написал он.