Ключ к разрешению миграционного кризиса в Европе сегодня находится не в Вашингтоне, а в Анкаре и Москве. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью изданию IF24.ru

Политолог Рар о настоящем и будущем России: Я позитивно завидую своим детям © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Это [Ангела] Меркель понимает. Да и [Владимир] Путин понимает, что сейчас европейцы нуждаются в нем. И он готов сотрудничать: он ведь тоже заинтересован в том, чтобы нормализовать отношения с отдельными крупными странами Европы», — сказал Рар.

США, по его мнению, неспособны обеспечить порядок в регионе, потому что они стали проводить слишком эгоистичную политику (бомбят и наказывают санкциями), да и вообще покидают его, поскольку им уже не нужна ближневосточная нефть.

Поэтому на Ближнем Востоке образуется вакуум, который заполняют Китай, Турция, Россия, и тот факт, что европейцы в своей политике сейчас переключаются на эти три страны, тоже говорит о многом, заключил политолог.