Эксперт отметил, что в отличие от прежних времен, когда украинская проблема была острой и Германия не хотела сотрудничать с Россией, сейчас нужно искать совместные подходы для решения проблем на Ближнем Востоке, иначе этот пожар перекинется на Европу.
«Это [Ангела] Меркель понимает. Да и [Владимир] Путин понимает, что сейчас европейцы нуждаются в нем. И он готов сотрудничать: он ведь тоже заинтересован в том, чтобы нормализовать отношения с отдельными крупными странами Европы», — сказал Рар.
США, по его мнению, неспособны обеспечить порядок в регионе, потому что они стали проводить слишком эгоистичную политику (бомбят и наказывают санкциями), да и вообще покидают его, поскольку им уже не нужна ближневосточная нефть.
Поэтому на Ближнем Востоке образуется вакуум, который заполняют Китай, Турция, Россия, и тот факт, что европейцы в своей политике сейчас переключаются на эти три страны, тоже говорит о многом, заключил политолог.