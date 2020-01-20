Гастарбайтерам из Украины нелегко найти арендаторов, готовых предоставить им жилье в Эстонии. Об этом 20 января сообщает Rusvesna со ссылкой на издание Delfi

За полтора года в Эстонию в поисках работы приехали около 29 тыс. украинцев.

«Да, я сталкивался с тем, что люди не хотят сдавать квартиру приезжим. Чаще всего это касалось чернокожих и украинцев. Если говорить про украинцев, то часто это предубеждения или неудачный опыт. Не все хотят, чтобы в их квартире жили, например, строители», — цитирует издание маклера одного из эстонских агентств недвижимости.

Прибалтика присматривается к украинским гастарбайтерам. В Эстонии заробитчан будут «чипировать» © СС0, Pixabay

Средняя зарплата украинского строителя в месяц составляет около 960 евро. При этом аренда двухкомнатной квартиры в Таллине обойдется в 370-400 евро.

Некоторые владельцы квартир, чтобы обезопасить себя, требуют от потенциальных квартирантов предоставить им рекомендательные письма или гарантии оплаты от работодателя. Однако не все работодатели готовы предоставить такие письма.

Ранее сообщалось, что эстонский Союз строительных предприятий предложил использовать опыт других стран и чипировать украинских гастарбайтеров. Кроме того, резонанс в СМИ и соцсетях получила недавняя история, когда одна из эстонских компаний в объявлении о вакансии отдельно прописала, что украинцам просьба не беспокоить.