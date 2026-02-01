https://ukraina.ru/20260201/vokrug-shkoly-bylo-mnogo-oskolkov-voenkor-rasskazal-o-postavkakh-oruzhiya-iz-italii-na-ukrainu-1074815166.html

"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про последствия применения итальянского оружия в зоне СВО, а также про сокращение поставок Киеву после заявлений Дональда Трампа

По данным некоторых СМИ, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 миллиардов, в том числе 400 бронетранспортеров M113. Отвечая на вопрос журналиста про последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне СВО, Лучиди сообщил, что видел в Донбассе много итальянского оружия: патроны, бомбы, противотанковое оружие.Военкор рассказал, что однажды делал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. По его словам, раньше власти Италии отправляли большое количество оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии. "Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

