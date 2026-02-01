https://ukraina.ru/20260201/vokrug-shkoly-bylo-mnogo-oskolkov-voenkor-rasskazal-o-postavkakh-oruzhiya-iz-italii-na-ukrainu-1074815166.html
"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину
"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину - 01.02.2026 Украина.ру
"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про последствия применения итальянского оружия в зоне СВО, а также про сокращение поставок Киеву после заявлений Дональда Трампа
2026-02-01T04:00
2026-02-01T04:00
2026-02-01T04:00
новости
украина
донбасс
италия
дональд трамп
украина.ру
оружие
поставки
школа
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/11/1033731147_0:283:7026:4235_1920x0_80_0_0_46c43c1deb87dc8957d511329d4faa86.jpg.webp
По данным некоторых СМИ, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 миллиардов, в том числе 400 бронетранспортеров M113. Отвечая на вопрос журналиста про последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне СВО, Лучиди сообщил, что видел в Донбассе много итальянского оружия: патроны, бомбы, противотанковое оружие.Военкор рассказал, что однажды делал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО. По его словам, раньше власти Италии отправляли большое количество оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии. "Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
украина
донбасс
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/11/1033731147_839:0:7026:4640_1920x0_80_0_0_53f0b89789d2d20bedf87e099260ebd2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, италия, дональд трамп, украина.ру, оружие, поставки, школа, главные новости, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Донбасс, Италия, Дональд Трамп, Украина.ру, оружие, поставки, Школа, Главные новости, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Спецоперация
"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про последствия применения итальянского оружия в зоне СВО, а также про сокращение поставок Киеву после заявлений Дональда Трампа
По данным некоторых СМИ, Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 миллиардов, в том числе 400 бронетранспортеров M113.
Отвечая на вопрос журналиста про последствия, которые оставило итальянское оружие в зоне СВО, Лучиди сообщил, что видел в Донбассе много итальянского оружия: патроны, бомбы, противотанковое оружие.
Военкор рассказал, что однажды делал маленький репортаж из школы в Северодонецке, где создавали музей СВО.
"Там было представлено и оружие, произведенное в Италии. Вокруг этой школы много осколков от снарядов. В своем материале я задал вопрос, что вспомнят эти маленькие школьники, когда услышат слово "Италия"? Море, кухню? Или войну?", — отметил итальянский журналист.
По его словам, раньше власти Италии отправляли большое количество оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии.
"Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить", — резюмировал собеседник издания.