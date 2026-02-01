https://ukraina.ru/20260201/segodnya-ssha-atakovali-maduro-a-zavtra-nas-voenkor-pro-nastroeniya-v-venesuele-posle-zakhvata-1074813903.html

"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента

"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, недавно прилетевший из Каракаса, рассказал про настроения венесуэльцев после похищения президента Николаса Мадуро

По словам журналиста, после того, как американский спецназ выкрал Мадуро в Венесуэле стала очень популярной тема суверенитета. При этом, по словам итальянского военкора, представители центристской оппозиции Венесуэлы говорят, что "сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас", если "мы не будем делать то, что хочет Вашингтон". И это реальная проблема, потому что президент США Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

