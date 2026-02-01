"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента - 01.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260201/segodnya-ssha-atakovali-maduro-a-zavtra-nas-voenkor-pro-nastroeniya-v-venesuele-posle-zakhvata-1074813903.html
"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента
"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента - 01.02.2026 Украина.ру
"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, недавно прилетевший из Каракаса, рассказал про настроения венесуэльцев после похищения президента Николаса Мадуро
2026-02-01T04:30
2026-02-01T04:30
новости
сша
венесуэла
донбасс
украина.ру
николас мадуро
дональд трамп
военкор
латинская америка
суверенитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_4777b1d65fc7f7a19e016d8822f2f0d3.jpg.webp
По словам журналиста, после того, как американский спецназ выкрал Мадуро в Венесуэле стала очень популярной тема суверенитета. При этом, по словам итальянского военкора, представители центристской оппозиции Венесуэлы говорят, что "сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас", если "мы не будем делать то, что хочет Вашингтон". И это реальная проблема, потому что президент США Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
донбасс
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_2dbbcb58f3a102c312a9a3d31bc6e4b5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, донбасс, украина.ру, николас мадуро, дональд трамп, военкор, латинская америка, суверенитет, главные новости, геополитика
Новости, США, Венесуэла, Донбасс, Украина.ру, Николас Мадуро, Дональд Трамп, военкор, Латинская Америка, суверенитет, Главные новости, геополитика

"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента

04:30 01.02.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, недавно прилетевший из Каракаса, рассказал про настроения венесуэльцев после похищения президента Николаса Мадуро
По словам журналиста, после того, как американский спецназ выкрал Мадуро в Венесуэле стала очень популярной тема суверенитета.
"Даже оппозиция говорит об этом. Конечно, речь идет не о сторонниках ультраправого политика Марии Корины Мачадо", — уточнил Лучиди.
При этом, по словам итальянского военкора, представители центристской оппозиции Венесуэлы говорят, что "сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас", если "мы не будем делать то, что хочет Вашингтон".
И это реальная проблема, потому что президент США Дональд Трамп уже представил свою стратегию относительно будущего Южной Америки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаДонбассУкраина.руНиколас МадуроДональд ТрампвоенкорЛатинская АмерикасуверенитетГлавные новостигеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
07:30Мадонна в ушанке, Шевченко и бабы, идеологический эксперимент во МХАТе. События культуры
07:00Морозоустойчивое пушечное мясо: как Финляндия готовится к нападению на Россию
06:44Замерзание, рост цен и новые налоги. Что ожидает Украину в феврале
06:30Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию
06:00"Вопрос с Харьковом никто не отменял": Дудкин о долгосрочных целях спецоперации России на Украине
05:45Политолог: "Армия России продвигается медленно, потому что делает это малыми силами и малыми жертвами"
05:30Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт
05:15"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона
05:00"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова
04:45ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском
04:30"Сегодня США атаковали Мадуро, а завтра нас": военкор про настроения в Венесуэле после захвата президента
04:15Захват ради захвата? Эксперт рассказал про мотивы Трампа в истории с Гренландией
04:00"Вокруг школы было много осколков": военкор рассказал о поставках оружия из Италии на Украину
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
Лента новостейМолния