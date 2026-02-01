https://ukraina.ru/20260201/rossiya-ne-dopustit-razmescheniya-voysk-es-i-nato-na-ukraine-glavnoe-k-etomu-chasu-1075059299.html

Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу

Россия не приемлет размещение военных ЕС или НАТО на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом и других новостях к этому часу 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-01T10:37

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_0:107:4329:2542_1920x0_80_0_0_c83377dedd49646f58842b97bd47b29c.jpg

🟥 Коченевский райсуд Новосибирской области отправил под домашний арест двоих 15-летних подростков по делу о диверсии. По версии следствия, они готовили поджог базовой станции связи по указанию куратора из мессенджера. Преступление предотвратили родители; 🟦 Шойгу прибыл в Китай, где проведет переговоры с главой МИД КНР, сообщили в Совбезе РФ. Они обсудят международную и региональную безопасность; 🟦 Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций "по многим вещам"; 🟦 Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что вопрос о Донецкой области стал "единственным оставшимся пунктом" в переговорах — NYT; 🟦 Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, закладывающее основу для судебного преследования миграционных агентов ICE за предположительно "незаконное" поведение; 🟦 SpaceX хочет разместить в космосе сеть дата-центров для ИИ-вычислений, - Bloomberg. Компания подала заявку в Федеральную комиссию связи США на запуск до 1 млн спутников, которые будут выполнять сложные вычисления для искусственного интеллекта.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

