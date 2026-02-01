Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу - 01.02.2026 Украина.ру
Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу
Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу - 01.02.2026 Украина.ру
Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу
Россия не приемлет размещение военных ЕС или НАТО на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом и других новостях к этому часу 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-01T10:37
2026-02-01T12:08
🟥 Коченевский райсуд Новосибирской области отправил под домашний арест двоих 15-летних подростков по делу о диверсии. По версии следствия, они готовили поджог базовой станции связи по указанию куратора из мессенджера. Преступление предотвратили родители; 🟦 Шойгу прибыл в Китай, где проведет переговоры с главой МИД КНР, сообщили в Совбезе РФ. Они обсудят международную и региональную безопасность; 🟦 Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций "по многим вещам"; 🟦 Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что вопрос о Донецкой области стал "единственным оставшимся пунктом" в переговорах — NYT; 🟦 Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, закладывающее основу для судебного преследования миграционных агентов ICE за предположительно "незаконное" поведение; 🟦 SpaceX хочет разместить в космосе сеть дата-центров для ИИ-вычислений, - Bloomberg. Компания подала заявку в Федеральную комиссию связи США на запуск до 1 млн спутников, которые будут выполнять сложные вычисления для искусственного интеллекта.
Россия не допустит размещения войск ЕС и НАТО на Украине. Главное к этому часу

10:37 01.02.2026 (обновлено: 12:08 01.02.2026)
 
Россия не приемлет размещение военных ЕС или НАТО на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом и других новостях к этому часу 1 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Коченевский райсуд Новосибирской области отправил под домашний арест двоих 15-летних подростков по делу о диверсии. По версии следствия, они готовили поджог базовой станции связи по указанию куратора из мессенджера. Преступление предотвратили родители;
🟦 Шойгу прибыл в Китай, где проведет переговоры с главой МИД КНР, сообщили в Совбезе РФ. Они обсудят международную и региональную безопасность;
🟦 Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций "по многим вещам";
🟦 Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что вопрос о Донецкой области стал "единственным оставшимся пунктом" в переговорах — NYT;
🟦 Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, закладывающее основу для судебного преследования миграционных агентов ICE за предположительно "незаконное" поведение;
🟦 SpaceX хочет разместить в космосе сеть дата-центров для ИИ-вычислений, - Bloomberg. Компания подала заявку в Федеральную комиссию связи США на запуск до 1 млн спутников, которые будут выполнять сложные вычисления для искусственного интеллекта.
