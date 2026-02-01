Морозоустойчивое пушечное мясо: как Финляндия готовится к нападению на Россию - 01.02.2026 Украина.ру
Морозоустойчивое пушечное мясо: как Финляндия готовится к нападению на Россию
Морозоустойчивое пушечное мясо: как Финляндия готовится к нападению на Россию
Жителей Финляндии готовят к войне против России. В ход идёт "важнейшее из искусств" — кино
2026-02-01T07:00
2026-02-01T07:00
На прошлой неделе британское издание The Times со ссылкой на источник сообщило об учениях НАТО Joint Viking, прошедших на севере Норвегии в марте 2025 года. Если верить источнику газеты, учения засвидетельствовали: американские военнослужащие не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике — они хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, чем североевропейские члены НАТО, в том числе и новые союзники по Альянсу.Так, во время учений организаторы просили финских резервистов, которые в ходе военных игр выступали в качестве противника, поддаваться американцам."Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них", — рассказал источник.Также он указал, что Соединённые Штаты зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов."Европейцы обладают необходимым опытом. Если Трамп хочет защитить регион, то он идёт по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников", — указал источник.Тем временем самих финнов накачивают антироссийской пропагандой.Конкуренция Болливуду и не толькоВ среду, 28 ноября, российский военный историк Евгений Норин сделал в своём телеграм-канале шуточный репост."Мало кто знает, но однажды финское кино попыталось составить конкуренцию Болливуду", — гласила запись.Кадры и отрывок были взяты из вышедшего в 2025 году финского фильма "Бессмертный: кровавая дорога домой". Так на русский перевели английское название "Sisu: Road to revenge". На финском же фильм называется просто — "Sisu 2".Сису — одно из национальных слов-символов Финляндии. Оно означает выдержку, граничащую с упрямством и непреклонностью в сочетании со смелостью и стойкостью.Главным героем дилогии "Сису" является золотоискатель Аатами Корпи — бывший военный, который в Финской войне прославился жестокостью и живучестью, за что получил от русских солдат прозвище "Кощей Бессмертный". Действие первого фильма происходило в 1944 году. В нём Корпи расправлялся с нацистами, союз с которыми финны в том году разорвали.А вот в фильме "Бессмертный: кровавая дорога домой" Корпи расправляется уже с советскими военными в Карелии в 1946 году. По сюжету, финн пытается увезти в Финляндию свой разобранный дом, встречая по пути офицера Советской армии Игоря Драгунова, причастного к гибели его близких.Западная критика фильм обласкала. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 95%, при средней оценке 8,2 из 10.Но "Сису 2" — не единственный новый финский фильм, посвящённый войне с русскими.В пятницу, 23 января, на популярной западной онлайн-платформе Lionsgate Play стал доступен финский сериал "Конфликт" 2024 года. Он рассказывает о вторжении в Финляндию — на полуостров Ханко — российской ЧВК. Официально Россия ответственность за происходящее не берёт, а союзники Финляндии требуют от Хельсинки решительных действий. ЧВК берёт в заложники 10 тыс. человек и требует... аренды полуострова.Разбираться с ситуацией приходится новоизбранному президенту Линнее Сааристо, в которой без проблем угадывается бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая приложила все усилия для того, чтобы её страна вошла в НАТО.Одним из антагонистов сериала является пожилой финский премьер-министр, прообразом которого, должно быть, стал бывший министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, в своё время раскритиковавший назначение Марин на пост премьер-министра соседней страны."От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — говорил Хельме в 2019 году.Его слова, вызвавшие осуждение и в Эстонии, и в Финляндии, оказались пророческими. Премьерство Марин запомнилось скандалами: в 2021 году Марин отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. А в августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Марин танцует на вечеринке с друзьями. На роликах слышны крики "Мука!" - так в Финляндии на слэнге называют кокаин. Белый порошок тоже попал в кадр. Марин все обвинения отвергла.На посту премьера Марин приложила все усилия, чтобы её страна стала членом НАТО. При этом задумалась она об этом, если верить её мемуарам "Надежда — это действие", ещё до СВО.Марин в своей книге писала, что после заседания Европейского совета в январе 2021 года она впервые поделилась желанием сделать так, чтобы Финляндия стала членом Альянса, с заместителем госсекретаря по делам ЕС Яри Луото."Я договорилась с помощниками, что мы постепенно начнем обсуждать вопрос НАТО в партии до съезда 2023 года", — писала Марин.В сериале "Конфликт", списанная с Марин героиня — ястреб. Она прибегает к силовому решению конфликта и выступает за теснейшее сотрудничество с американскими военными.Не только киноНо не одна лишь кинопродукция возбуждает в финнах ненависть к русским. В 2024 году в интервью Александру Песке адвокат и правозащитница из Финляндии Наталия Мальгина рассказывала о растущей в финском обществе ненависти к русским."В финском языке существует отдельный термин для этого явления. Это называется Ryssäviha. Ryssäviha — это даже не русофобия, это, сейчас я скажу точный перевод, ненависть к русским", — отмечала она.По её словам, ещё в школе финским детям рассказывают о якобы существующих у русских нелюбви и презрению к финнам, что в итоге даёт свои плоды. Кроме того, выпускаются и антироссийские книги."За последний год 2023-2024 — в Финляндии вышло аж 16 книг посвящённой этой тематике: именно о том, какие русские фашисты, Z-поколение, какой Путин негодяй, какие все русские едят на завтрак младенцев и так далее. 16 книг, представляете?" — отмечала Мальгина.В общем, финское общество накачивают ненавистью к русским и к России в целом. И это неспроста. В массовом сознании населения многих стран мира — Россия — крайне холодная страна. Возможность воевать с русскими и помогающим им "Генералом Морозом" лучше предоставить тем, кто с зимой знаком не понаслышке. И финны в этом случае лучше всего подходят на роль "натовского" пушечного мяса. Российской оппозиции, которая надеется на то, что на штыках в т.ч. и финских, в Россию придёт "освобождение" остаётся напомнить: финны отметились в России этническими чистками - тут и Выборгская резня 1918 года, и другие расправы финских формирований над русскими во время Советско-финской войны ("Племенных войн"-Heimosodat) 1918-1929 годов, и финские концлагеря в Карелии во время Великой Отечественной войны, и многое другое.Подробнее о взаимоотношениях России и Финляндии — в статье Олега Хавича "Три войны Карла Маннергейма против России".
Егор Леев
Жителей Финляндии готовят к войне против России. В ход идёт "важнейшее из искусств" — кино
На прошлой неделе британское издание The Times со ссылкой на источник сообщило об учениях НАТО Joint Viking, прошедших на севере Норвегии в марте 2025 года. Если верить источнику газеты, учения засвидетельствовали: американские военнослужащие не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике — они хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, чем североевропейские члены НАТО, в том числе и новые союзники по Альянсу.
Так, во время учений организаторы просили финских резервистов, которые в ходе военных игр выступали в качестве противника, поддаваться американцам.
"Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них", — рассказал источник.
Также он указал, что Соединённые Штаты зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов.
"Европейцы обладают необходимым опытом. Если Трамп хочет защитить регион, то он идёт по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников", — указал источник.
Тем временем самих финнов накачивают антироссийской пропагандой.
Конкуренция Болливуду и не только
В среду, 28 ноября, российский военный историк Евгений Норин сделал в своём телеграм-канале шуточный репост.
"Мало кто знает, но однажды финское кино попыталось составить конкуренцию Болливуду", — гласила запись.
Кадры и отрывок были взяты из вышедшего в 2025 году финского фильма "Бессмертный: кровавая дорога домой". Так на русский перевели английское название "Sisu: Road to revenge". На финском же фильм называется просто — "Sisu 2".
Сису — одно из национальных слов-символов Финляндии. Оно означает выдержку, граничащую с упрямством и непреклонностью в сочетании со смелостью и стойкостью.
Главным героем дилогии "Сису" является золотоискатель Аатами Корпи — бывший военный, который в Финской войне прославился жестокостью и живучестью, за что получил от русских солдат прозвище "Кощей Бессмертный". Действие первого фильма происходило в 1944 году. В нём Корпи расправлялся с нацистами, союз с которыми финны в том году разорвали.
А вот в фильме "Бессмертный: кровавая дорога домой" Корпи расправляется уже с советскими военными в Карелии в 1946 году. По сюжету, финн пытается увезти в Финляндию свой разобранный дом, встречая по пути офицера Советской армии Игоря Драгунова, причастного к гибели его близких.
Западная критика фильм обласкала. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 95%, при средней оценке 8,2 из 10.
Но "Сису 2" — не единственный новый финский фильм, посвящённый войне с русскими.
В пятницу, 23 января, на популярной западной онлайн-платформе Lionsgate Play стал доступен финский сериал "Конфликт" 2024 года. Он рассказывает о вторжении в Финляндию — на полуостров Ханко — российской ЧВК. Официально Россия ответственность за происходящее не берёт, а союзники Финляндии требуют от Хельсинки решительных действий. ЧВК берёт в заложники 10 тыс. человек и требует... аренды полуострова.
Разбираться с ситуацией приходится новоизбранному президенту Линнее Сааристо, в которой без проблем угадывается бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая приложила все усилия для того, чтобы её страна вошла в НАТО.
Одним из антагонистов сериала является пожилой финский премьер-министр, прообразом которого, должно быть, стал бывший министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, в своё время раскритиковавший назначение Марин на пост премьер-министра соседней страны.
"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — говорил Хельме в 2019 году.
Его слова, вызвавшие осуждение и в Эстонии, и в Финляндии, оказались пророческими. Премьерство Марин запомнилось скандалами: в 2021 году Марин отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон. В итоге премьер-министр не заметила уведомление о контакте с заболевшим COVID-19 и вовремя не ушла на самоизоляцию. А в августе 2022 года в интернет попали несколько видеороликов, на которых Марин танцует на вечеринке с друзьями. На роликах слышны крики "Мука!" - так в Финляндии на слэнге называют кокаин. Белый порошок тоже попал в кадр. Марин все обвинения отвергла.
На посту премьера Марин приложила все усилия, чтобы её страна стала членом НАТО. При этом задумалась она об этом, если верить её мемуарам "Надежда — это действие", ещё до СВО.
Марин в своей книге писала, что после заседания Европейского совета в январе 2021 года она впервые поделилась желанием сделать так, чтобы Финляндия стала членом Альянса, с заместителем госсекретаря по делам ЕС Яри Луото.
"Я договорилась с помощниками, что мы постепенно начнем обсуждать вопрос НАТО в партии до съезда 2023 года", — писала Марин.
В сериале "Конфликт", списанная с Марин героиня — ястреб. Она прибегает к силовому решению конфликта и выступает за теснейшее сотрудничество с американскими военными.
Не только кино
Но не одна лишь кинопродукция возбуждает в финнах ненависть к русским. В 2024 году в интервью Александру Песке адвокат и правозащитница из Финляндии Наталия Мальгина рассказывала о растущей в финском обществе ненависти к русским.
"В финском языке существует отдельный термин для этого явления. Это называется Ryssäviha. Ryssäviha — это даже не русофобия, это, сейчас я скажу точный перевод, ненависть к русским", — отмечала она.
По её словам, ещё в школе финским детям рассказывают о якобы существующих у русских нелюбви и презрению к финнам, что в итоге даёт свои плоды. Кроме того, выпускаются и антироссийские книги.
"За последний год 2023-2024 — в Финляндии вышло аж 16 книг посвящённой этой тематике: именно о том, какие русские фашисты, Z-поколение, какой Путин негодяй, какие все русские едят на завтрак младенцев и так далее. 16 книг, представляете?" — отмечала Мальгина.
В общем, финское общество накачивают ненавистью к русским и к России в целом. И это неспроста. В массовом сознании населения многих стран мира — Россия — крайне холодная страна. Возможность воевать с русскими и помогающим им "Генералом Морозом" лучше предоставить тем, кто с зимой знаком не понаслышке. И финны в этом случае лучше всего подходят на роль "натовского" пушечного мяса.
Российской оппозиции, которая надеется на то, что на штыках в т.ч. и финских, в Россию придёт "освобождение" остаётся напомнить: финны отметились в России этническими чистками - тут и Выборгская резня 1918 года, и другие расправы финских формирований над русскими во время Советско-финской войны ("Племенных войн"-Heimosodat) 1918-1929 годов, и финские концлагеря в Карелии во время Великой Отечественной войны, и многое другое.
Подробнее о взаимоотношениях России и Финляндии — в статье Олега Хавича "Три войны Карла Маннергейма против России".
