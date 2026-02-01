https://ukraina.ru/20260201/vokrug-bulgakova-arkadiy-apollonovich-sempleyarov-1075027763.html

"Вокруг Булгакова": Аркадий Аполлонович Семплеяров

Не имя – песня! Одно отчество чего стоит – сын самого Мусагета! Ну кому как не ему возглавлять акустическую комиссию московских театров? По имени видно же – человек искусства! Вот только… "перебросили в Брянск и назначили заведующим грибнозаготовочным пунктом". Имя обманчиво – обычный чиновник универсального применения

Если точнее, то применение, конечно, универсальное, а вот эффективность – избирательная:"Едят теперь москвичи солёные рыжики и маринованные белые и не нахвалятся ими и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался он улучшить её, она какая была, такая и осталась".Просто человека, как говорилось в советском административном аппарате, "бросили" на культуру. Но то ли не добросили, то ли не попали, то ли сам человеку с культурой был не очень совместим.В "Сказке о Тройке" братьев Стругацких тоже есть такой персонаж:"Хлебовводов (…) Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию – школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного… (…) …профессии как таковой не имеет — руководитель. В настоящее время – руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии… и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов".Мы не подозреваем, что эти персонажи связаны – "нехорошо подозревать, когда полностью уверен" (С.Е. Лец). Повесть была написана в 1968 году, когда писатели роман Булгакова уже прочитали, наверняка не один раз и возможно – не только в журнальной версии.Вернёмся, впрочем, к булгаковскому персонажу.Начнём с того, что появился он в одной из ранних версий романа (как минимум в 1931 году), но изначально был вовсе не Аркадием Аполлоновичем, а совсем даже наоборот – Пафнутием Аркадьевичем. Если первоначальная версия была просто забавным оксюмороном – соединением "аристократического имени Тюдор в сочетании с простонародной фамилией Броун" (Жюль Верн), то окончательная уже точно намекала на "человека искусства", которым он, как мы установили, не являлся.Фамилия только осталась в неприкосновенности. Звучит красиво, но булгаковеды сходятся во мнении, что образована она от французского слова simple – "простой", "заурядный", "глупый" (значение английского слова примерно такое же).Сама Акустическая комиссия находится на Чистых прудах. Булгаковеды знают одно здание в этом районе, которое было связано с биографией писателя – это дом № 6/19 по Чистопрудному бульвару, который в 1925 году был передан наркомату просвещения. В этом учреждении (но в другом здании) под общим руководством Н.К. Крупской работал сам Булгаков, когда только переехал в Москву. Руководил же наркоматом А.В. Луначарский, сыгравший разнообразную роль в судьбе Булгакова (он его критиковал, но он же и продвигал его произведения).Чем занималась Акустическая комиссия не особенно понятно – судя по отсутствию видимых успехов в её работе. Скорее всего Булгаков просто насмехается над советской бюрократией. Возможно, тут содержится и какая-то аллюзия на московскую контору императорских театров, глава которой – художник Николай фон Бооль, жил в доме №10 по Большой Садовой улице и, возможно, был знаком с Булгаковым.Семплеяров относится к той же категории совслужащих, что и Стёпа Лиходеев – которые "ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено". В частности, он тоже "машину зря гоняет казённую", что было отражено в сценке в варьете:"Аркадий Аполлонович отпустил своего шофёра у здания акустической комиссии на Чистых прудах (весь театр затих), а сам на автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у неё в гостях около четырех часов".Разница заключается в основном в том, что Лиходеев слуга больше Бахуса, чем Венус, а Аркадий Аполлонович – наоборот. Во всяком случае с мадам Покобатько он изменяет не только жене, но и любовнице, которая под видом родственницы живёт у него же дома (куда смотрит жена не совсем понятно, но это, в общем-то, не существенно).Родственница Семплеярова – из Саратова. Там жила Татьяна Лаппа – первая жена Булгакова, когда они только познакомились. Во владикавказский период жизни Татьяна была актрисой в театре, где ставились пьесы Булгакова, но позже к этой практике не возвращалась. К концу совместной жизни она очень переживала из-за измен мужа и даже, по её собственному признанию, раз ударила его – не зонтиком, правда, а рукой. Так что тут может быть и определённый элемент самоиронии – писатель, всё же, был исключительным бабником."Аркадий", кстати, – "пастух". Аркадий же Аполлонович – "пастух Аполлона". Пасёт он, разумеется, не самого бога, а подотчётных ему работников культуры. При раздаче руководящих указаний он ссылается на мнение "зрительской массы", которое сам же и озвучивает (в то время, как сама зрительская масса, по правильному замечанию Коровьева, ничего не заявляла). Глава Акустической комиссии этим, разумеется, заниматься не может, но читается намёк на некий влиятельный прототип.Прототипом персонажа некоторые булгаковеды считают Авеля Сафроновича Енукидзе, секретаря Президиума ЦИК СССР и председателя Правительственной комиссии по руководству Большими и Художественными театрами, а также члена коллегии Наркомпроса РСФСР и Государственной комиссии по просвещению (отсылка к дому на Чистопрудном бульваре).Высокий статус прототипа подчёркивается тем, что Семплеяров живёт около Большого каменного моста – явная отсылка к "Дому на набережной". Енукидзе тем, правда, не жил, но не думаем, что это основание для того, чтобы его отбрасывать – он ведь прототип, а не копия.Енукидзе был неравнодушен к прекрасному полу и использовал служебное положение для контактов с актрисами. 7 июня 1935 года Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию, в которой говорилось: "за политическое и бытовое разложение бывшего секретаря ЦИК СССР т. А. Енукидзе вывести его из состава ЦК ВКП(б)". 16 декабря 1937 года Енукидзе был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению "в измене Родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств" и расстрелян. Проходил он по одному делу с Борисом Штейгером, которого считали одним из прототипов барона Майгеля.На имя Енукидзе Булгаков в июне 1934 года подавал заявление с просьбой о зарубежной поездке и, после долгих проволочек, получил отказ. Поминал он его, разумеется, незлым тихим словом, хотя непосредственной вины Енукидзе в затягивании ответа и отказе скорее всего не было – он направил заявление в ЦК, но такие вопросы и решались коллективно... Скорее всего, выезда Булгакова за границу не хотел сам Сталин, хотя во время известного телефонного разговора писатель его, вроде бы, успокоил по поводу возможного невозвращения. Но поверил ли генсек?Указывается также, что источником образа мог быть композитор и дирижёр Александр Афанасьевич Спендиаров, но тут, видимо, сыграла роль схожесть звучания фамилии. Любовь Белозерская писала о Спендиарове так:"Мне Александр Афанасьевич понравился, но показался необычайно озабоченным, а поэтому каким-то отсутствующим".Проводить аналогии с состоянием Семплеярова после скандала в варьете мы не будем – ну вот совсем не похоже. Разве что Булгаков и Белозерская знали что-то о причинах плохого настроения Спендиарова во время этой встречи… Но булгаковеды точно не знают.Ещё более сомнительно выглядит аналогия с Мейерхольдом, который критикуя Театр сатиры за приём к постановке пьесы Булгакова употребил словосочетание "театральная общественность". В этом видят подобие Семплеярову, который говорит о "зрительской массе". Однако и то, и другое – просто штампы тогдашней прессы…В качестве литературного источника образа обычно вспоминают сенатора и директора некоего департамента Аполлона Аполлоновича Аблеухова из романа Андрея Белого "Петербург". Тут можно сказать только то, что Булгаков произведения Белого читал и в гостях у него – на даче в подмосковном Кучино (сейчас – часть Балашихи) – бывал.

