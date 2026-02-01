Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин - 01.02.2026 Украина.ру
Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин
Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса, рассказал о настроениях в ВСУ и спрогнозировал действия ВС России после полного освобождения Донбасса: 00:35 – Переговорный процесс по Украине: есть ли договорённости об энергетическом перемирии и по другим вопросам? 08:50 – Как поведёт себя Запад, если ВС России выбьют ВСУ из Донбасса и чего ждать от Трампа? 11:05 – Что будет делать Россия после освобождения Донбасса? 19:38 – О специфике боевых действий на Украине, технических возможностях ВС России и ситуации в ВСУ; 31:00 – Что происходит в Киеве и что делать жителям больших городов Украины? 33:29 – О настроениях среди украинских военных. *В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также полк "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин

11:52 01.02.2026
 
Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса, рассказал о настроениях в ВСУ и спрогнозировал действия ВС России после полного освобождения Донбасса:
00:35 – Переговорный процесс по Украине: есть ли договорённости об энергетическом перемирии и по другим вопросам?
08:50 – Как поведёт себя Запад, если ВС России выбьют ВСУ из Донбасса и чего ждать от Трампа?
11:05 – Что будет делать Россия после освобождения Донбасса?
19:38 – О специфике боевых действий на Украине, технических возможностях ВС России и ситуации в ВСУ;
31:00 – Что происходит в Киеве и что делать жителям больших городов Украины?
33:29 – О настроениях среди украинских военных.
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также полк "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
