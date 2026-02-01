https://ukraina.ru/20260201/pochemu-energeticheskoe-peremirie-mozhet-zakonchitsya-mobilizatsiey-v-rossii-i-pokhodom-na-odessu---1075060675.html
Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин
Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин - 01.02.2026 Украина.ру
Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин
Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса,... Украина.ру, 01.02.2026
2026-02-01T11:52
2026-02-01T11:52
2026-02-01T11:52
россия
украина
донбасс
кирилл буданов
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
сбу
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075060417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c6d9d8f92a163090dbe0f7d563490ea.png
Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса, рассказал о настроениях в ВСУ и спрогнозировал действия ВС России после полного освобождения Донбасса: 00:35 – Переговорный процесс по Украине: есть ли договорённости об энергетическом перемирии и по другим вопросам? 08:50 – Как поведёт себя Запад, если ВС России выбьют ВСУ из Донбасса и чего ждать от Трампа? 11:05 – Что будет делать Россия после освобождения Донбасса? 19:38 – О специфике боевых действий на Украине, технических возможностях ВС России и ситуации в ВСУ; 31:00 – Что происходит в Киеве и что делать жителям больших городов Украины? 33:29 – О настроениях среди украинских военных. *В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также полк "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075060417_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a894e055fa22ffc71c21988dd732ccda.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, донбасс, кирилл буданов, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, сбу, новости, видео, видео
Россия, Украина, Донбасс, Кирилл Буданов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СБУ, Новости, Видео
Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса, рассказал о настроениях в ВСУ и спрогнозировал действия ВС России после полного освобождения Донбасса:
00:35 – Переговорный процесс по Украине: есть ли договорённости об энергетическом перемирии и по другим вопросам?
08:50 – Как поведёт себя Запад, если ВС России выбьют ВСУ из Донбасса и чего ждать от Трампа?
11:05 – Что будет делать Россия после освобождения Донбасса?
19:38 – О специфике боевых действий на Украине, технических возможностях ВС России и ситуации в ВСУ;
31:00 – Что происходит в Киеве и что делать жителям больших городов Украины?
33:29 – О настроениях среди украинских военных.
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также полк "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру