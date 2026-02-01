https://ukraina.ru/20260201/pochemu-energeticheskoe-peremirie-mozhet-zakonchitsya-mobilizatsiey-v-rossii-i-pokhodom-na-odessu---1075060675.html

Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин

Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин - 01.02.2026 Украина.ру

Почему энергетическое перемирие может закончиться мобилизацией в России и походом на Одессу - Дудкин

Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса,... Украина.ру, 01.02.2026

2026-02-01T11:52

2026-02-01T11:52

2026-02-01T11:52

россия

украина

донбасс

кирилл буданов

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

сбу

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/01/1075060417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c6d9d8f92a163090dbe0f7d563490ea.png

Политолог и общественный деятель, который 50 дней провёл в застенках СБУ, Юрий Дудкин в эфире Украина.ру оценил ход переговоров по решению украинского кризиса, рассказал о настроениях в ВСУ и спрогнозировал действия ВС России после полного освобождения Донбасса: 00:35 – Переговорный процесс по Украине: есть ли договорённости об энергетическом перемирии и по другим вопросам? 08:50 – Как поведёт себя Запад, если ВС России выбьют ВСУ из Донбасса и чего ждать от Трампа? 11:05 – Что будет делать Россия после освобождения Донбасса? 19:38 – О специфике боевых действий на Украине, технических возможностях ВС России и ситуации в ВСУ; 31:00 – Что происходит в Киеве и что делать жителям больших городов Украины? 33:29 – О настроениях среди украинских военных. *В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также полк "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, донбасс, кирилл буданов, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, сбу, новости, видео, видео