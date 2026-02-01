https://ukraina.ru/20260201/ukraina-nichego-ne-reshaet-politolog-nazval-istinnuyu-rol-kieva-v-globalnoy-igre-vashingtona-1075056315.html

"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона

"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона

Решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. У Трампа, помимо украинского кризиса, есть масштабный пласт других задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

Отвечая на вопрос о том, как поведут себя Киев и Запад, если Россия выбьет ВСУ из Донбасса военным путем, Дудкин указал на зависимость Украины. "Это будет зависеть от позиции США и Трампа. Эскалация американцам пока не нужна. У Трампа, помимо Украины, масштабный пласт других задач", — сказал эксперт.Он подчеркнул второстепенную роль Киева. "Повторюсь, решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. Украина тут ничего не решает. Украина – это лишь одна из шахматных досок", — заявил политолог.Дудкин также отметил, что в качестве дипломатической площадки обсуждается Будапешт. "Кроме того, по-прежнему в иностранных СМИ обсуждается формат двусторонних российско-американских переговоров на базе в Будапеште", — добавил он.В случае если дипломатические усилия не дадут результата, Россия продолжит действовать на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

