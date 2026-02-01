"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона - 01.02.2026 Украина.ру
"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона
"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона - 01.02.2026 Украина.ру
"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона
Решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. У Трампа, помимо украинского кризиса, есть масштабный пласт других задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
2026-02-01T05:15
2026-02-01T05:15
Отвечая на вопрос о том, как поведут себя Киев и Запад, если Россия выбьет ВСУ из Донбасса военным путем, Дудкин указал на зависимость Украины. "Это будет зависеть от позиции США и Трампа. Эскалация американцам пока не нужна. У Трампа, помимо Украины, масштабный пласт других задач", — сказал эксперт.Он подчеркнул второстепенную роль Киева. "Повторюсь, решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. Украина тут ничего не решает. Украина – это лишь одна из шахматных досок", — заявил политолог.Дудкин также отметил, что в качестве дипломатической площадки обсуждается Будапешт. "Кроме того, по-прежнему в иностранных СМИ обсуждается формат двусторонних российско-американских переговоров на базе в Будапеште", — добавил он.В случае если дипломатические усилия не дадут результата, Россия продолжит действовать на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
"Украина ничего не решает": политолог назвал истинную роль Киева в глобальной игре Вашингтона

05:15 01.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. У Трампа, помимо украинского кризиса, есть масштабный пласт других задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Отвечая на вопрос о том, как поведут себя Киев и Запад, если Россия выбьет ВСУ из Донбасса военным путем, Дудкин указал на зависимость Украины. "Это будет зависеть от позиции США и Трампа. Эскалация американцам пока не нужна. У Трампа, помимо Украины, масштабный пласт других задач", — сказал эксперт.
Он подчеркнул второстепенную роль Киева. "Повторюсь, решение украинского вопроса зависит от того, как дальше будут складываться отношения России и США. Украина тут ничего не решает. Украина – это лишь одна из шахматных досок", — заявил политолог.
Дудкин также отметил, что в качестве дипломатической площадки обсуждается Будапешт. "Кроме того, по-прежнему в иностранных СМИ обсуждается формат двусторонних российско-американских переговоров на базе в Будапеште", — добавил он.
В случае если дипломатические усилия не дадут результата, Россия продолжит действовать на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
