История
Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район
1 февраля 1897 года в Мариуполе заработал трубный цех Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества. Это стало возможно благодаря действию нескольких факторов
В 1721 году в районе современного Лисичанска рудознатец (геолог) Григорий Григорьевич Капустин обнаружил богатые залежи угля. Промышленное же освоение Донецкого угольного бассейна стартовало в конце XIX века, когда началось активное строительство промышленных предприятий на юге современной Донецкой области. А на Керченском полуострове с 1845 года, открытым карьерным способом, велась добыча железной руды.И уголь, и руда в основном шли на экспорт или доставлялись на переработку за сотни верст.Примерно посередине между двумя этими месторождениями, на берегу Азовского моря, располагался Мариуполь, в который в 1882 году проложили железную дорогу, соединившую его с остальной Российской империей. В 1886 году в пяти километрах от города у Зинцевой балки началось строительство нового Мариупольского морского порта. Всего через три года, 2 сентября 1889 года, состоялось его торжественное открытие — на набережную подали первые 18 гружённые предназначенным на экспорт углём вагонов.Таким образом географическое расположение Мариуполя оказалось просто идеальным для строительства в нём металлургических предприятий: и уголь, и железная руда находились от него практически на равных расстояниях, а наличие железной дороги и морского порта обеспечивали и бесперебойную поставку сырья, и вывоз готовой продукции. Кроме того, вокруг города расположилось множество сел и деревень, которые давали бы предприятию рабочую силу.Все это вместе взятое не ускользнуло от внимания предпринимателей Адольфа Ротштейна из Прусии и Эдмунда Смита из США. В апреле 1896 года компаньоны обратились к властям Российский империи с предложением основать "Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество". Оно должно было заниматься разработкой месторождений марганца в Екатеринославской губернии, в районе Никополя, а также строительством трубных, корабельных и металлургических предприятий в Мариуполе.Никопольское марганцевое месторождение летом 1883 года открыл геолог Валериан Домгер проводя в Екатеринославской губернии геологические исследования – на реке Солёной он обнаружил выход на поверхность залежей марганцевой руды. Уже через два года здесь заложили первую штольню "Надежда", а 27 декабря 1885 года состоялось открытие Покровских марганцевых копей. В процессе разработки выяснилось, что Российская империя приросла одним из самых крупных мировых месторождений марганца, которое разрабатывается по сей день. Ну а в конце XIX века им заинтересовались западные предприниматели.Получив согласие и разработав всю необходимую документацию уже в июле 1896 года в пяти километрах от города начали работать геодезисты. Уже к осени вырыли котлованы под фундаменты, и началось возведение будущих заводских корпусов.Компаньоны купили в США металлургический и трубный заводы, разобрали их и по частям, на судах, через Атлантический океан, Средиземное, Черное и Азовское моря перевезли в Мариуполь. Так же поступили и с первыми домнами для металлургического завода. В начале декабря 1896 года начали монтаж оборудования. Одновременно возводились доменные и мартеновские печи, прокатные станы, литейный, механический и другие вспомогательные и ремонтные цеха. Строительство продвигалось стремительно. Перерыв не делали даже в сильный мороз: свежую кирпичную кладку прогревали паром.Благодаря таким "стахановским" темпам строительства корпусов и монтажа оборудования 1 февраля 1897 года трубный завод "Никополь-Мариупольского горного и металлургического общества" выдал первую готовую партию бесшовных труб, которые предназначались для строившегося в то время Закавказского керосинопровода. Заказ на 150 верст 8-ми дюймовых бесшовных труб завод принял еще в 1896 году. Договор о его производстве подписал первый директор завода Генрих Лауде.Благодаря оснащению по последнему слову науки и техники того времени мариупольская "Трубопрокатная фабрика" для прокатки бесшовных железных труб немецким методом стала третьей на юге Российской империи после заводов Екатеринослава и Таганрога.Вместе с заводом построили и рабочий городок по "американскому образцу", состоявший из 47 каменных бараков, 4 двухэтажных домов по 16 квартир в каждом и 6 каменных казарм для холостяков. Возле каждого домика разбили садик. Так же устроили общий большой бульвар (в настоящее время улица Левченко). Кроме того, в городке построили и каменную больницу на 30 коек с аптекой и отдельным корпусом для пациентов с инфекционными заболеваниями (боксы). На полную производственную мощность завод вышел в 1899 году.Первая домна завода дала чугун в ночь с 14 на 15 июня 1902 года.Практически одновременно с "Никополь-Мариупольским горным и металлургическим обществом" бельгийское общество "Провиданс" также получило у Мариупольской городской управы два участка земли. В 1897-98 годах на одном из них началось строительство завода. Потом для привлечения бельгийского и русского капиталов создали дочернюю компанию "Русский Провиданс", и в 1898 году завод "Провиданс" уже заработал. Оснащение его практически не уступало "Никополю".Казалось бы, два конкурирующих предприятия, стоят бок обок – они должны были мешать друг другу. Но нет. На конец XIX века начало XX потребность в металле была так высока, что работы хватало всем, а богатейшие запасы руды и угля легко обеспечивали сырьевые потребности обоих предприятий.В том же богатом на промышленные события 1898 году произошло слияние Таганрогского, Енакиевского металлургических заводов, металлургических заводов "Никополь-Мариупольского горного и металлургическое общества" и компании "Русский Провиданс". Так на юге Российской империи образовалось крупнейшее "Южно-Русское металлургическое общество" с уставным капиталом в 8 млн. рублей.Однако капиталистическое счастье металлургов юга России продлилось недолго. С окончанием строительства керосинопровода Баку – Батуми потребность в мариупольских трубах практически сошла на нет, а со спадом в России бума индустриализации упала и общая потребность в металле. В результате у "Никополь-Мариупольского горного и металлургического общества" снизился выпуск стали и проката, а потом и вовсе остановились обе доменные печи. Большинство рабочих попало под сокращение. Так же непросто в этот период пришлось и заводу "Провиданс". Оба предприятия до 1910 года пережили несколько волн массовых забастовок и глубокий экономический кризис.Но, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Примерно с 1910 года в воздухе стал витать запах мировой войны, и России снова стал требоваться металл, причем в огромных количествах. Он был остро необходим для производства снарядов, для брони военных кораблей. Таким образом оба завода быстро переключились на удовлетворение запросов государства: так, уже в 1911 году на Никопольском заводе на полную мощность заработал броневой цех, по выпуску толстолистовой брони для кораблей Балтийского и Черноморского флотов.Однако и этот экономический подъем продлился не долго – Первая мировая, а потом и Гражданская войны привели оба завода в негодность. К 1918 году были полностью разрушены домны предприятий, в цехах почти не осталось рабочих и инженеров. Переживать кризис оставшемуся немногочисленному персоналу помогал выпуск печек-буржуек, которые делали из отходов трубного производства, бытовых зажигалок и прочего ширпотреба. Всё это продавалось рабочими в ближайшие города и поселки.В 1919 году Советы национализировали оба металлургических завода, а на следующий год приняли решение объединить их в единый "Мариупольский объединенный металлургический государственный завод". Его восстановление обозначили как приоритетную задачу государственного значения, и работа закипела, тем более что металл остро требовался для восстановления народного хозяйства и оборонной отрасли.Так родился будущий Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК), в последующие годы он стал одним из крупнейших предприятий Украины. Уже через 20 лет он снова подвергся разрушениям, сначала в 1941 году, при сдаче Мариуполя нашими войсками, а затем в 1943 году, при его освобождении от немецких нацистов.Спустя 80 лет ММК снова лежал в руинах, разрушенный новыми нацистами, на этот раз украинскими. Однако, несмотря на то, что СВО еще не закончилась, он как птица Феникс вновь восстает из пепла. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина с декабря 2023 года три заводских цеха снова выдают продукцию для восстановления в очередной раз разрушенного войной и безвременьем юга России. Так что, как бы не старались наши недоброжелатели, а промышленности Донбасса все же быть.
Трубы для керосина: с чего начинался Никополь-Мариупольский металлургический район

1 февраля 1897 года в Мариуполе заработал трубный цех Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества. Это стало возможно благодаря действию нескольких факторов
В 1721 году в районе современного Лисичанска рудознатец (геолог) Григорий Григорьевич Капустин обнаружил богатые залежи угля. Промышленное же освоение Донецкого угольного бассейна стартовало в конце XIX века, когда началось активное строительство промышленных предприятий на юге современной Донецкой области. А на Керченском полуострове с 1845 года, открытым карьерным способом, велась добыча железной руды.
И уголь, и руда в основном шли на экспорт или доставлялись на переработку за сотни верст.
Примерно посередине между двумя этими месторождениями, на берегу Азовского моря, располагался Мариуполь, в который в 1882 году проложили железную дорогу, соединившую его с остальной Российской империей. В 1886 году в пяти километрах от города у Зинцевой балки началось строительство нового Мариупольского морского порта. Всего через три года, 2 сентября 1889 года, состоялось его торжественное открытие — на набережную подали первые 18 гружённые предназначенным на экспорт углём вагонов.
Таким образом географическое расположение Мариуполя оказалось просто идеальным для строительства в нём металлургических предприятий: и уголь, и железная руда находились от него практически на равных расстояниях, а наличие железной дороги и морского порта обеспечивали и бесперебойную поставку сырья, и вывоз готовой продукции. Кроме того, вокруг города расположилось множество сел и деревень, которые давали бы предприятию рабочую силу.
Все это вместе взятое не ускользнуло от внимания предпринимателей Адольфа Ротштейна из Прусии и Эдмунда Смита из США. В апреле 1896 года компаньоны обратились к властям Российский империи с предложением основать "Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество". Оно должно было заниматься разработкой месторождений марганца в Екатеринославской губернии, в районе Никополя, а также строительством трубных, корабельных и металлургических предприятий в Мариуполе.
Никопольское марганцевое месторождение летом 1883 года открыл геолог Валериан Домгер проводя в Екатеринославской губернии геологические исследования – на реке Солёной он обнаружил выход на поверхность залежей марганцевой руды. Уже через два года здесь заложили первую штольню "Надежда", а 27 декабря 1885 года состоялось открытие Покровских марганцевых копей. В процессе разработки выяснилось, что Российская империя приросла одним из самых крупных мировых месторождений марганца, которое разрабатывается по сей день. Ну а в конце XIX века им заинтересовались западные предприниматели.
Получив согласие и разработав всю необходимую документацию уже в июле 1896 года в пяти километрах от города начали работать геодезисты. Уже к осени вырыли котлованы под фундаменты, и началось возведение будущих заводских корпусов.
Компаньоны купили в США металлургический и трубный заводы, разобрали их и по частям, на судах, через Атлантический океан, Средиземное, Черное и Азовское моря перевезли в Мариуполь. Так же поступили и с первыми домнами для металлургического завода. В начале декабря 1896 года начали монтаж оборудования. Одновременно возводились доменные и мартеновские печи, прокатные станы, литейный, механический и другие вспомогательные и ремонтные цеха. Строительство продвигалось стремительно. Перерыв не делали даже в сильный мороз: свежую кирпичную кладку прогревали паром.
Благодаря таким "стахановским" темпам строительства корпусов и монтажа оборудования 1 февраля 1897 года трубный завод "Никополь-Мариупольского горного и металлургического общества" выдал первую готовую партию бесшовных труб, которые предназначались для строившегося в то время Закавказского керосинопровода. Заказ на 150 верст 8-ми дюймовых бесшовных труб завод принял еще в 1896 году. Договор о его производстве подписал первый директор завода Генрих Лауде.
Благодаря оснащению по последнему слову науки и техники того времени мариупольская "Трубопрокатная фабрика" для прокатки бесшовных железных труб немецким методом стала третьей на юге Российской империи после заводов Екатеринослава и Таганрога.
Вместе с заводом построили и рабочий городок по "американскому образцу", состоявший из 47 каменных бараков, 4 двухэтажных домов по 16 квартир в каждом и 6 каменных казарм для холостяков. Возле каждого домика разбили садик. Так же устроили общий большой бульвар (в настоящее время улица Левченко). Кроме того, в городке построили и каменную больницу на 30 коек с аптекой и отдельным корпусом для пациентов с инфекционными заболеваниями (боксы). На полную производственную мощность завод вышел в 1899 году.
Первая домна завода дала чугун в ночь с 14 на 15 июня 1902 года.
Практически одновременно с "Никополь-Мариупольским горным и металлургическим обществом" бельгийское общество "Провиданс" также получило у Мариупольской городской управы два участка земли. В 1897-98 годах на одном из них началось строительство завода. Потом для привлечения бельгийского и русского капиталов создали дочернюю компанию "Русский Провиданс", и в 1898 году завод "Провиданс" уже заработал. Оснащение его практически не уступало "Никополю".
Казалось бы, два конкурирующих предприятия, стоят бок обок – они должны были мешать друг другу. Но нет. На конец XIX века начало XX потребность в металле была так высока, что работы хватало всем, а богатейшие запасы руды и угля легко обеспечивали сырьевые потребности обоих предприятий.
В том же богатом на промышленные события 1898 году произошло слияние Таганрогского, Енакиевского металлургических заводов, металлургических заводов "Никополь-Мариупольского горного и металлургическое общества" и компании "Русский Провиданс". Так на юге Российской империи образовалось крупнейшее "Южно-Русское металлургическое общество" с уставным капиталом в 8 млн. рублей.
Однако капиталистическое счастье металлургов юга России продлилось недолго. С окончанием строительства керосинопровода Баку – Батуми потребность в мариупольских трубах практически сошла на нет, а со спадом в России бума индустриализации упала и общая потребность в металле. В результате у "Никополь-Мариупольского горного и металлургического общества" снизился выпуск стали и проката, а потом и вовсе остановились обе доменные печи. Большинство рабочих попало под сокращение. Так же непросто в этот период пришлось и заводу "Провиданс". Оба предприятия до 1910 года пережили несколько волн массовых забастовок и глубокий экономический кризис.
Но, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Примерно с 1910 года в воздухе стал витать запах мировой войны, и России снова стал требоваться металл, причем в огромных количествах. Он был остро необходим для производства снарядов, для брони военных кораблей. Таким образом оба завода быстро переключились на удовлетворение запросов государства: так, уже в 1911 году на Никопольском заводе на полную мощность заработал броневой цех, по выпуску толстолистовой брони для кораблей Балтийского и Черноморского флотов.
Однако и этот экономический подъем продлился не долго – Первая мировая, а потом и Гражданская войны привели оба завода в негодность. К 1918 году были полностью разрушены домны предприятий, в цехах почти не осталось рабочих и инженеров. Переживать кризис оставшемуся немногочисленному персоналу помогал выпуск печек-буржуек, которые делали из отходов трубного производства, бытовых зажигалок и прочего ширпотреба. Всё это продавалось рабочими в ближайшие города и поселки.
В 1919 году Советы национализировали оба металлургических завода, а на следующий год приняли решение объединить их в единый "Мариупольский объединенный металлургический государственный завод". Его восстановление обозначили как приоритетную задачу государственного значения, и работа закипела, тем более что металл остро требовался для восстановления народного хозяйства и оборонной отрасли.
Так родился будущий Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК), в последующие годы он стал одним из крупнейших предприятий Украины. Уже через 20 лет он снова подвергся разрушениям, сначала в 1941 году, при сдаче Мариуполя нашими войсками, а затем в 1943 году, при его освобождении от немецких нацистов.
Спустя 80 лет ММК снова лежал в руинах, разрушенный новыми нацистами, на этот раз украинскими. Однако, несмотря на то, что СВО еще не закончилась, он как птица Феникс вновь восстает из пепла. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина с декабря 2023 года три заводских цеха снова выдают продукцию для восстановления в очередной раз разрушенного войной и безвременьем юга России. Так что, как бы не старались наши недоброжелатели, а промышленности Донбасса все же быть.
