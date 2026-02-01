https://ukraina.ru/20260201/peregovory-v-mayami-delo-epshteyna-i-maydan-khronika-sobytiy-na-utro-1-fevralya-1075058723.html

Переговоры в Майами, дело Эпштейна и Майдан. Хроника событий на утро 1 февраля

В Майами прошли переговоры представителей США и России. В файлах Джеффри Эпштейна всплыла переписка, посвящённая пользе госпереворота на Украине для секс-торговца

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами."Сегодня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий Вашингтона, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", — написал он в соцсети X.В состав американской делегации также вошли министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум."Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине", — отметил Уиткофф.Дмитриев также назвал переговоры плодотворными."Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы", — написал Дмитриев в X, репостнув сообщение Уиткоффа.Российский журналист Руслан Осташко обратил внимание на одну деталь переговоров в Майами."Теперь в коммуникации со стороны США участвует сам министр финансов Скотт Бессент. Примечательно, что ещё в октябре он называл Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом". Однако времена меняются, а вместе с ними — и дискурс официальных лиц США. Расширение американской группы переговорщиков (в Майами присутствовали Уиткофф, Бессент, Кушнер и Грюнбаум) — это сигнал о том, что объём коммуникаций между РФ и США, а также круг тем заметно увеличились", — отметил Осташко.На расширение состава переговорщиков со стороны США обратил внимание и политолог Марат Баширов."Переговоры в Майами масштабируются. С американской стороны к диалогу присоединился министр финансов США Скотт Бессент. То есть пул обсуждаемых вопросов расширяется. В целом позитивные сигналы уже есть. Стивен Уиткофф в X сообщил, что встреча со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно", — написал Баширов в своём телеграм-канале.Ожидается, что сегодня, 1 февраля, в Абу-Даби при посредничестве американцев пройдут очередные переговоры между украинской и российской делегациями.Майдан в деле ЭпштейнаВ обнародованных 30 января файлах дела обвинённого в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна всплыло упоминание о пользе госпереворота на Украине."Переворот на Украине должен предоставить множество возможностей, очень много", — писал 18 марта 2014 года Эпштейн в электронном письме вице-президенту и члену правления Группы Эдмон де Ротшильд Ариан де Ротшильд и международному советнику Группы Оливье Колому.В одном из российский популярных телеграм-каналов указали, в чём польза Майдана для таких людей, как Эпштейн."Есть абсолютно очевидная причина, почему педофилы всего мира, как и Боно из U2, за Зеленского. Украина — страна брошенных родителями детей (пример), плюс к этому страна родителей, считающих проституцию нормальной, где несовершеннолетним (!) детям о том, что они ЛГБТ* (запрещённое в РФ экстремистское движение — Ред.) — будут рассказывать известнейшие люди, вроде руководителя "Укринформа" Мацуки (пример), а потом о пидо-детях без стеснения будут рассказывать в ФБ, прозрачно намекая что вы, обеспеченные граждане мира, можете приехать и помочь этим детям материально, а они вас отблагодарят. И это происходит совершенно без стеснения, сам Эпштейн в начале 14-го года уже отразил, что траффикинг на Украине расцветёт пышным цветом и что там будет "много новых возможностей"", — отметил автор канала.Он указал, что вряд ли удивится, если за поддержку нынешнего украинского режима статусным западным педофилам могли оказывать "специальные услуги"."Ресурс есть, а дорогого гостя надо уважить. Ну педофил, ну и что — он же против русни, это самое важное, да?" — писал автор канала.В ноября 2025 года Турецкая газета Agos и международная сеть независимых журналистов OCCRP опубликовали расследование о судьбе 510 украинских сирот, эвакуированных в Анталию по проекту "Детство без войны", патроном которого является Елена Зеленская.Авторы расследования привели данные из официальных документов."Согласно отчету с подписями 11 украинских чиновников, было выявлено, что дети подвергались психологическому и сексуальному насилию", — гласили публикации.Две несовершеннолетние девочки забеременели и родили.Тем временем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о ещё одних практиках, популярных у украинских политиков. Она рассказал о склонностях бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака."О Ермаке и магии. В 2019 году в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал не за Президентом, а за тогда его советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?". Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался проигнорированным, а материал я так никогда и не нашла", — написала Мендель в соцсетях.Она сообщила, что в 2020 году один министр пришел к ней с информацией, "что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией"."Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складирует в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке - уже только мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк)", — указала Мендель.Она раскритиковала Ермака."Сравнения очевидны. Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книжки и развивать навыки политика/чиновника. Вместо этого он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики было тоже изуродовано под его руководством, как у короля с ВВП и инфляцией. Тут параллели одинаковы", — отметила Мендель.Бывший пресс-секретарь Зеленского сообщила также, что Ермак — не единственный, кто проводит магические ритуалы."Скажу, что в украинской политике Ермак - далеко не единственный, кто проводит магические ритуалы", — отметила Мендель.Она также обратилась к Ермаку, отметив, что любое его решение и действие "теперь будет зеркалиться" ему."Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет", — подчеркнула Мендель.Она указала, что Ермаку "надо было выбирать светлую сторону с самого начала".Подробнее о скандале с секс-торговлей украинскими детьми — в статье Елены Кирюшкиной "Недетская трагедия. Скандальная история как Фонд Елены Зеленской отдал в секс-рабство украинских сирот".

