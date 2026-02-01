"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова - 01.02.2026 Украина.ру
"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова
"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова
Администрация Трампа продвигает идею применения вооруженных сил для решения внутренних проблем, что является новым и пугающим для многих американцев явлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-01T05:00
2026-02-01T05:00
Обсуждая внутренние проблемы США, политолог указал на ключевую тему внутренней американской повестки. "Трамп все время говорит о необходимости использовать армию внутри страны: для депортации, и не только. Для США это важно... А регулярные заявления Трампа в духе "Главный враг — внутри страны" — это новое явление", — заявил эксперт.Лукьянов считает, что за этим стоит личное видение президента. "Конечно, Трамп себя видит монархом. Это его мечта. Есть риск, что он захочет использовать это в личных целях", — отметил он.При этом эксперт напомнил о противоречиях американского лидера. Первый год Трампа был удивителен именно тем, что вся его избирательная кампания была под лозунгом "Мы займемся внутренними делами, а вся эта шелуха, на которую тратили время и деньги демократы, нам не нужна", — пояснил Лукьянов."Но именно в первый год правления Трампа на виду была внешняя политика. Это парадокс", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова

05:00 01.02.2026
 
Администрация Трампа продвигает идею применения вооруженных сил для решения внутренних проблем, что является новым и пугающим для многих американцев явлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Обсуждая внутренние проблемы США, политолог указал на ключевую тему внутренней американской повестки. "Трамп все время говорит о необходимости использовать армию внутри страны: для депортации, и не только. Для США это важно... А регулярные заявления Трампа в духе "Главный враг — внутри страны" — это новое явление", — заявил эксперт.
Лукьянов считает, что за этим стоит личное видение президента. "Конечно, Трамп себя видит монархом. Это его мечта. Есть риск, что он захочет использовать это в личных целях", — отметил он.
При этом эксперт напомнил о противоречиях американского лидера. Первый год Трампа был удивителен именно тем, что вся его избирательная кампания была под лозунгом "Мы займемся внутренними делами, а вся эта шелуха, на которую тратили время и деньги демократы, нам не нужна", — пояснил Лукьянов.
"Но именно в первый год правления Трампа на виду была внешняя политика. Это парадокс", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
