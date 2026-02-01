https://ukraina.ru/20260201/tramp-sebya-vidit-monarkhom-pochemu-prezident-ssha-zagovoril-o-vnutrennikh-vragakh--mnenie-lukyanova-1074874493.html

"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова

"Трамп себя видит монархом": почему президент США заговорил о внутренних врагах — мнение Лукьянова

Администрация Трампа продвигает идею применения вооруженных сил для решения внутренних проблем, что является новым и пугающим для многих американцев явлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-02-01T05:00

Обсуждая внутренние проблемы США, политолог указал на ключевую тему внутренней американской повестки. "Трамп все время говорит о необходимости использовать армию внутри страны: для депортации, и не только. Для США это важно... А регулярные заявления Трампа в духе "Главный враг — внутри страны" — это новое явление", — заявил эксперт.Лукьянов считает, что за этим стоит личное видение президента. "Конечно, Трамп себя видит монархом. Это его мечта. Есть риск, что он захочет использовать это в личных целях", — отметил он.При этом эксперт напомнил о противоречиях американского лидера. Первый год Трампа был удивителен именно тем, что вся его избирательная кампания была под лозунгом "Мы займемся внутренними делами, а вся эта шелуха, на которую тратили время и деньги демократы, нам не нужна", — пояснил Лукьянов."Но именно в первый год правления Трампа на виду была внешняя политика. Это парадокс", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.

