https://ukraina.ru/20260201/zakhvat-radi-zakhvata-ekspert-rasskazal-pro-motivy-trampa-v-istorii-s-grenlandiey-1075056154.html

Захват ради захвата? Эксперт рассказал про мотивы Трампа в истории с Гренландией

Захват ради захвата? Эксперт рассказал про мотивы Трампа в истории с Гренландией - 01.02.2026 Украина.ру

Захват ради захвата? Эксперт рассказал про мотивы Трампа в истории с Гренландией

Интерес Трампа к Гренландии вряд ли связан с её полезными ископаемыми. США могут купить необходимые редкоземельные металлы в других регионах, не прибегая к аннексии острова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов

2026-02-01T04:15

2026-02-01T04:15

2026-02-01T04:15

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

украина.ру

гренландия

геополитика

ресурсы

ископаемые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074282825_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_342abe66af3265bca423229a74aeb0a6.jpg

Отвечая на прямой вопрос журналиста, согласен ли он с данной трактовкой, Фролов выразил скепсис. "Я сомневаюсь, что ситуация вокруг Гренландии как-то связана непосредственно с полезными ископаемыми, располагающимися на ее территории", — заявил эксперт.Он допустил, что разработка недр может стать сопутствующим процессом, но не первичным мотивом для Дональда Трампа. "При этом, разумеется, захват Гренландии может сопровождаться расширением добычи полезных ископаемых, но это не означает, что именно в этом была причина", — сказал Фролов.Свой вывод эксперт обосновал простой экономической логикой, отметив, что у США есть более легкие пути. "Значительная часть тех полезных ископаемых, которые находятся на территории Гренландии, свободно могут быть куплены в максимально зависимых от Соединенных Штатах регионах", — пояснил он.Таким образом, истинные причины амбиций президента США, по мнению Фролова, стоит искать не в ресурсной, а в иной — геополитической или внутриполитической — плоскости, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, гренландия, геополитика, ресурсы, ископаемые, экономика, главные новости