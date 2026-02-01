Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт - 01.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260201/andrea-luchidi-lidery-es-govoryat-chto-gotovy-voevat-s-rossiey-potomu-chto-ikh-semi-ne-poydut-na-front-1074819466.html
Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал в интервью изданию Украина.ру про состояние итальянской армии и как ее готовят к асимметричной войне
Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. По словам военкора, там есть боеспособные подразделения спецназа, но это полпроцента от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова, констатировал собеседник Украина.ру.Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт, подчеркнул Лучиди."Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Больше на тему военной эскалации в Европе — в материале "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, донбасс, дональд трамп, украина.ру, ес, афганистан, война, евросоюз, германия, франция, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, военкор
Новости, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Афганистан, война, Евросоюз, Германия, Франция, геополитика, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, военкор

05:30 01.02.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал в интервью изданию Украина.ру про состояние итальянской армии и как ее готовят к асимметричной войне
Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией.
По словам военкора, там есть боеспособные подразделения спецназа, но это полпроцента от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова, констатировал собеседник Украина.ру.
"Кто воевал в Афганистане? Инсургенты (повстанцы). Человек с автоматом без артиллерии, авиации, электронных средств разведки", — заявил журналист.
Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт, подчеркнул Лучиди.
"Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.
Больше на тему военной эскалации в Европе — в материале "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
