Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт

Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт - 01.02.2026 Украина.ру

Андреа Лучиди: Лидеры ЕС говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи не пойдут на фронт

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал в интервью изданию Украина.ру про состояние итальянской армии и как ее готовят к асимметричной войне

2026-02-01T05:30

Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. По словам военкора, там есть боеспособные подразделения спецназа, но это полпроцента от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова, констатировал собеседник Украина.ру.Европейские лидеры говорят, что готовы воевать с Россией, потому что их семьи точно не пойдут на фронт, подчеркнул Лучиди."Более того, опросы в Германии и Франции среди молодых людей от 16 до 30 лет показали, что 75% из них воевать вообще не хотят. Почему? "У нас есть профессиональная армия, пускай она воюет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Больше на тему военной эскалации в Европе — в материале "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.

