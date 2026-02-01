ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском - 01.02.2026 Украина.ру
ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском
ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском - 01.02.2026 Украина.ру
ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском
Успешное продвижение российской армии сегодня обеспечивают не танки, а ракетно-дроновые системы и ФАБы. Именно они станут ключом к штурму укрепрайонов ВСУ Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Отвечая на вопрос о ресурсах для наступления, Дудкин указал на смену тактики и стратегии. "Как вы знаете, тактика и стратегия боевых действий на Украине серьезно изменилась по сравнению с Великой Отечественной войной. С развитием научно-технического прогресса на первый план выходит ракетно-дроновое вооружение для ведения бесконтактной войны, а не тяжелая бронетехника", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что у России достаточно возможностей для развития успеха. "Хотя танк Т-90М "Прорыв" остается одним из лучших в мире. В этом плане у России хватит возможностей, чтобы расширить и ускорить свое продвижение на запад и освобождать крупные украинские города", — заявил политолог.Ярким примером грядущих боев, по его словам, станет освобождение Славянска и Краматорска. "За ту же Славянско-Краматорскую агломерацию сейчас будут жесточайшие бои. Слишком много Украина там понастроила подземных бетонных укреплений", — отметил Дудкин.Тем не менее, подчеркнул эксперт, киевский режим сам признает, что ничего не может поделать с ФАБ-500 и ФАБ-300 с модулем планирования и коррекции. А это очень эффективное оружие в борьбе с подобными укрытиями, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, украина, славянско-краматорская агломерация, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, вооружения, славянск, краматорск
Новости, Россия, Украина, Славянско-Краматорская агломерация, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, вооружения, Славянск, Краматорск

ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском

04:45 01.02.2026
 
© Украина.руКоллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Успешное продвижение российской армии сегодня обеспечивают не танки, а ракетно-дроновые системы и ФАБы. Именно они станут ключом к штурму укрепрайонов ВСУ Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин
Отвечая на вопрос о ресурсах для наступления, Дудкин указал на смену тактики и стратегии. "Как вы знаете, тактика и стратегия боевых действий на Украине серьезно изменилась по сравнению с Великой Отечественной войной. С развитием научно-технического прогресса на первый план выходит ракетно-дроновое вооружение для ведения бесконтактной войны, а не тяжелая бронетехника", — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что у России достаточно возможностей для развития успеха. "Хотя танк Т-90М "Прорыв" остается одним из лучших в мире. В этом плане у России хватит возможностей, чтобы расширить и ускорить свое продвижение на запад и освобождать крупные украинские города", — заявил политолог.
Ярким примером грядущих боев, по его словам, станет освобождение Славянска и Краматорска. "За ту же Славянско-Краматорскую агломерацию сейчас будут жесточайшие бои. Слишком много Украина там понастроила подземных бетонных укреплений", — отметил Дудкин.
Тем не менее, подчеркнул эксперт, киевский режим сам признает, что ничего не может поделать с ФАБ-500 и ФАБ-300 с модулем планирования и коррекции. А это очень эффективное оружие в борьбе с подобными укрытиями, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния