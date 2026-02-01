https://ukraina.ru/20260201/fab-500-protiv-betonnykh-ukrytiy-politolog-o-tom-kak-rossiya-budet-gromit-vsu-pod-slavyanskom-1075056816.html

ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском

ФАБ-500 против бетонных укрытий: политолог о том, как Россия будет громить ВСУ под Славянском

Успешное продвижение российской армии сегодня обеспечивают не танки, а ракетно-дроновые системы и ФАБы. Именно они станут ключом к штурму укрепрайонов ВСУ Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, политолог, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища Юрий Дудкин

2026-02-01T04:45

Отвечая на вопрос о ресурсах для наступления, Дудкин указал на смену тактики и стратегии. "Как вы знаете, тактика и стратегия боевых действий на Украине серьезно изменилась по сравнению с Великой Отечественной войной. С развитием научно-технического прогресса на первый план выходит ракетно-дроновое вооружение для ведения бесконтактной войны, а не тяжелая бронетехника", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что у России достаточно возможностей для развития успеха. "Хотя танк Т-90М "Прорыв" остается одним из лучших в мире. В этом плане у России хватит возможностей, чтобы расширить и ускорить свое продвижение на запад и освобождать крупные украинские города", — заявил политолог.Ярким примером грядущих боев, по его словам, станет освобождение Славянска и Краматорска. "За ту же Славянско-Краматорскую агломерацию сейчас будут жесточайшие бои. Слишком много Украина там понастроила подземных бетонных укреплений", — отметил Дудкин.Тем не менее, подчеркнул эксперт, киевский режим сам признает, что ничего не может поделать с ФАБ-500 и ФАБ-300 с модулем планирования и коррекции. А это очень эффективное оружие в борьбе с подобными укрытиями, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.О ситуации в на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.

