В воскресенье, 19 января, на Михайловской площади в Киеве пройдет акция противников ультраправого террора на Украине. Об этом 17 января на своей странице в Facebook сообщил правозащитник и общественный деятель Владимир Чемерис

Ультраправая коалиция: с какими зарубежными партиями работает "Нацкорпус" © Украина.Ру Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых российскими праворадикалами в 2009 году.

Чемерис напомнил, что на Украине ультраправые стали исполнителями резонансных преступлений.

Речь идет об убийствах Олеся Бузины, Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Екатерины Гандзюк, Давида Папа, а также о покушении на Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын.

Убийство в Одессе Ивана Кузнецова радикал Сергей Стерненко транслировал онлайн.

«В то же время нити преступлений тянутся к властным кабинетам, спецслужбам и правоохранителям…Факт сотрудничества правых экстремистов с силовиками и властью является чрезвычайно тревожным. Время положить этому конец!», — написал правозащитник.

Чемерис добавил, что антифашисты выйдут на акцию протеста, несмотря на угрозы неонацистов.