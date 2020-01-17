Встреча антифашистов начнется в 12.00 (13:00 мск). Организаторы посвятили ее памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых российскими праворадикалами в 2009 году.
Чемерис напомнил, что на Украине ультраправые стали исполнителями резонансных преступлений.
Речь идет об убийствах Олеся Бузины, Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Екатерины Гандзюк, Давида Папа, а также о покушении на Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын.
Убийство в Одессе Ивана Кузнецова радикал Сергей Стерненко транслировал онлайн.
«В то же время нити преступлений тянутся к властным кабинетам, спецслужбам и правоохранителям…Факт сотрудничества правых экстремистов с силовиками и властью является чрезвычайно тревожным. Время положить этому конец!», — написал правозащитник.
Чемерис добавил, что антифашисты выйдут на акцию протеста, несмотря на угрозы неонацистов.