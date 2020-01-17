«Я считаю, что должна быть отставка и президент должен ее принять, потому что в таком виде экономикой заниматься невозможно. Скандалы, слухи и разборки какие-то, а предпринимательством и реальным сектором никто не занимается», — заявил он.
Также Бойко отметил, что по процедуре заявление Гончарука должно быть передано в Раду, которая проголосует его отставку. Он выразил уверенность, что большинство депутатов от «Слуги народа» поддержат отставку Гончарука, поскольку понимают, что экономическая ситуация лучше не становится.