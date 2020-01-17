Президент Украины Владимир Зеленский должен принять заявление об отставке премьера Алексея Гончарука и передать его в парламент на голосование. Об этом 17 января депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в Верховной Раде, который транслировал телеканал «112 Украина»

Гончарук подал заявление об отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Также Бойко отметил, что по процедуре заявление Гончарука должно быть передано в Раду, которая проголосует его отставку. Он выразил уверенность, что большинство депутатов от «Слуги народа» поддержат отставку Гончарука, поскольку понимают, что экономическая ситуация лучше не становится.