Если Украина примет новый закон о СМИ, то в соответствии с ним нельзя будет популяризировать людей, которые занимали высокие посты при советской власти. Об этом рассказал композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков рассказал об инфраструктурном коллапсе в Киеве и новом законе о СМИ Леонида Кравчука, который заведовал отделом агитации и пропаганды Компартии УССР.

«Правда, он потом признался, что параллельно с этим еще носил бандеровцам в лес еду. Но все равно. Поскольку он партноменклатура, я думаю, что его нельзя привлекать к публичным выступлениям, а СМИ нужно запретить брать у него интервью», — иронизирует Быстряков.

По его мнению, этот закон все же будет принят, поскольку руководству страны нужно будет принять целый ряд непопулярных решений вроде открытия рынка земли, и ему нужно создать комфортную для себя обстановку.