Но если следовать букве этого закона, рассуждает шоумен, нужно будет исключить из упоминания первого президента Украины Леонида Кравчука, который заведовал отделом агитации и пропаганды Компартии УССР.
«Правда, он потом признался, что параллельно с этим еще носил бандеровцам в лес еду. Но все равно. Поскольку он партноменклатура, я думаю, что его нельзя привлекать к публичным выступлениям, а СМИ нужно запретить брать у него интервью», — иронизирует Быстряков.
По его мнению, этот закон все же будет принят, поскольку руководству страны нужно будет принять целый ряд непопулярных решений вроде открытия рынка земли, и ему нужно создать комфортную для себя обстановку.