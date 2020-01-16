В Киеве озвучили планы по строительству метро. Соответствующий проект опубликован на Facebook-странице «Генеральный план Киева» 16 января

«Итак, метрополитен! В проекте генплана планируется развитие и продолжение существующих линий метро и строительство новых линий — четвертой (Подольско-Выгуровской), а также в перспективе пятой линии метрополитена!» — написали в сообществе.

«Сделали некоторые манипуляции»: Кличко рассказал о визите к врачу © Facebook, Виталий Кличко

Следует отметить, что с момента отделения Украины от СССР за 29 лет было построено всего 19 станций киевского метро.

В то же время только с 2011 года в Москве проложены 155 километров линий метрополитена, открыта 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.