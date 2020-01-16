«Итак, метрополитен! В проекте генплана планируется развитие и продолжение существующих линий метро и строительство новых линий — четвертой (Подольско-Выгуровской), а также в перспективе пятой линии метрополитена!» — написали в сообществе.
Согласно сообщению, первый этап строительства растянется на семь лет. За это время обещают построить 16,4 км линий и 14 станций метрополитена.
Следует отметить, что с момента отделения Украины от СССР за 29 лет было построено всего 19 станций киевского метро.
В то же время только с 2011 года в Москве проложены 155 километров линий метрополитена, открыта 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.