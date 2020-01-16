Парламент Крыма обратится к рабочей группе по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ с просьбой обеспечить возможность крымчан баллотироваться в президенты. Об этом рассказал глава парламента региона Владимир Константинов, передает РИА Новости в четверг, 16 января

Главное для Украины и украинцев: эксперты о послании Путина Федеральному собранию России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что согласно одной из поправок в Конституцию РФ, баллотироваться в президенты смогут лишь россияне, прожившие в стране 25 лет и никогда не имевшие другого гражданства.

«Возможно, среди крымчан и не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть записано. Это нужно учитывать, и Крым не должен быть обделенным регионом. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Мы, как парламент, будем обращаться в рабочую группу», — заявил Константинов.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главными темами стали борьба с бедностью, повышение социальных стандартов и общественное обсуждение ряда поправок в Конституцию РФ.