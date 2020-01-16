Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что согласно одной из поправок в Конституцию РФ, баллотироваться в президенты смогут лишь россияне, прожившие в стране 25 лет и никогда не имевшие другого гражданства.
«Возможно, среди крымчан и не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть записано. Это нужно учитывать, и Крым не должен быть обделенным регионом. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Мы, как парламент, будем обращаться в рабочую группу», — заявил Константинов.
В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главными темами стали борьба с бедностью, повышение социальных стандартов и общественное обсуждение ряда поправок в Конституцию РФ.