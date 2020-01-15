«Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму $250 миллионов со стороны Пентагона и еще почти $450 миллионов по линии Госдепа США (это уже экономическая помощь). Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США $698 миллионов и чисто военная помощь — $365 млн», — сказал Ельченко.
Президент США Дональд Трамп подписал в декабре 2019 года оборонный бюджет на 2020 год в размере $738 миллиардов, куда включены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока-2», военная помощь Украине.