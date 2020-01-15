Соединенные Штаты планируют выделить Украине в 2020 году более $1 миллиарда экономической и военной помощи. Об этом заявил 14 января посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире телеканала «Прямой»

«Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму $250 миллионов со стороны Пентагона и еще почти $450 миллионов по линии Госдепа США (это уже экономическая помощь). Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США $698 миллионов и чисто военная помощь — $365 млн», — сказал Ельченко.