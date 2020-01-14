Директор «Института трансформации общества» Олег Соскин во вторник, 14 января, прокомментировал изданию Украина.ру вероятность роста протестных настроений и начала нового Майдана на Украине в связи с законом о земле

«Сожгут автомобиль, побьют полицейского» — эксперт о том, чем закончится «земельный Майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперт допускает возможность усиления протестных настроений в стране, учитывая усиливающееся расслоение в обществе и демонстративное увеличение своих зарплат представителями власти.

«Закон о земле — грабеж всего населения. С одной стороны, они все обогащаются, а с другой — уничтожают последние островки, где у людей есть свобода. Они уничтожают индивидуальную частную земельную собственность, хотят установить на Украине латифундизм. Будут феодалы и крепостные. Начнется земельное восстание, это страшно», — сообщил Соскин.

Кроме того, он сообщил о возможной поддержке протестующих партиями «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность».