Представители «Объединенного штаба защиты украинской земли» во вторник возобновили акции протеста в Киеве с требованием не допустить принятия закона об обороте земель сельхозназначения. Акция заявлена как бессрочная. Активисты блокируют автомобильные дороги в центре Киева, пересечение ряда улиц в центре столицы.
Эксперт допускает возможность усиления протестных настроений в стране, учитывая усиливающееся расслоение в обществе и демонстративное увеличение своих зарплат представителями власти.
«Закон о земле — грабеж всего населения. С одной стороны, они все обогащаются, а с другой — уничтожают последние островки, где у людей есть свобода. Они уничтожают индивидуальную частную земельную собственность, хотят установить на Украине латифундизм. Будут феодалы и крепостные. Начнется земельное восстание, это страшно», — сообщил Соскин.
Кроме того, он сообщил о возможной поддержке протестующих партиями «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность».