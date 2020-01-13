О перспективах урегулирования конфликта в Ливии и значении переговоров в Москве в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 13 января, рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

В понедельник, 13 января, в Москве проходят российско-турецкие консультации по ливийскому урегулированию на уровне министров обороны и иностранных дел, позже к ним присоединятся премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар.

Известно, что Хафтара и Сараджа поддерживают разные международные и региональные игроки, эксперт рассказал, кто из них имеет реальное влияние на каждого из них.

«Все, кто поддерживает их, в комплексе. Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия поддерживают Хафтара и помогают ему оружием, деньгами, а Алжир, отчасти Франция, Турция — Сараджа, в том числе помогают ему деньгами», — рассказал он.

Мирзоян: У России есть продуманная стратегия на Ближнем Востоке. И ливийские переговоры тому свидетельство © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если брать территориально, то, конечно, Хафтар, но там же огромные пустыни. Если брать по численности населения, на чьей территории живёт больше людей, то небольшое преимущество у Хафтара, хотя недавно была ничья. Если брать по нефтяным месторождениям, то, наверно, тоже Хафтар», — уточнил он.

После убийства Муаммара Каддафи и падения его режима в Ливии было фактически установлено двоевластие: на Востоке (город Тобрук) заседает парламент, избранный населением, под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в Триполи — международно признанное Правительство народного согласия, созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

В стране начались боевые действия, Правительство народного согласия обратилось к Турции с просьбой о поддержке: 5 января президент Турции объявил о начале отправки военнослужащих в Ливию для «безопасности легитимного правительства и координации», но не для участия в боевых действиях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле 8 января призвали конфликтующие стороны Ливии прекратить огонь с 12 января и сесть за стол переговоров. Сарадж заявил, что готов выполнять этот план только при условии отвода сил Ливийской национальной армии. Хафтар, в свою очередь, мирную инициативу поприветствовал, но объявил о продолжении наступления на Триполи. В конечном итоге стороны установили режим тишины.