Генпрокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело против экс-директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом 13 января депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook со ссылкой на ответ на запрос в ГПУ

Партия Порошенко требует завести дело против уволенного Трубы © dbr.gov.ua Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР. Партия экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» приветствовала это решение и заявила, что потребует от ГПУ возбудить против бывшего директора уголовное дело.

«Пришел ответ на мой запрос в Генпрокуратуру по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 Уголовного кодекса ("вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов") и статье 387 Уголовного кодекса ("разглашение данных досудебного следствия")», — написал Гончаренко и опубликовал фото ответа из Генпрокуратуры.

По его словам, вести дело поручили Нацполиции Украины.

Поводом для подобной активизации «Евросолидарности» стали записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете, которые были обнародованы ранее в Telegram-канале «Трубу прорвало». На записях человеку с голосом, похожим на голос экс-главы ГБР, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком.