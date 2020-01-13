Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР. Партия экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» приветствовала это решение и заявила, что потребует от ГПУ возбудить против бывшего директора уголовное дело.
«Пришел ответ на мой запрос в Генпрокуратуру по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 Уголовного кодекса ("вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов") и статье 387 Уголовного кодекса ("разглашение данных досудебного следствия")», — написал Гончаренко и опубликовал фото ответа из Генпрокуратуры.
По его словам, вести дело поручили Нацполиции Украины.
Поводом для подобной активизации «Евросолидарности» стали записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете, которые были обнародованы ранее в Telegram-канале «Трубу прорвало». На записях человеку с голосом, похожим на голос экс-главы ГБР, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком.