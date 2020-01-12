Украли новогодние подарки: Maruv третий раз за год стала жертвой воров на Украине

«Только что у меня из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками», — рассказала певица.
Инцидент, по словам Корсун, произошел в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. При этом она обратилась к поклонникам с просьбой отыскать свидетелей произошедшего.
Стоит отметить, что для певицы это третий подобный случай за последний год. Так, в марте 2019 года Maruv рассказала, что в киевском аэропорту Борисполь у нее из багажа украли бижутерию. Аналогичный инцидент произошел в апреле в том же аэропорту: тогда неизвестные вскрыли чемодан певицы и похитили ее вещи.