Признание вины за гибель украинского «Боинга» нанесло удар по имиджу Ирана, но к каким-то катастрофическим последствиям для страны и правящего режима не приведет. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский: Зеленский в вопросе «Боинга» в Иране не стал ложиться под США и отреагировал адекватно © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Для меня интересны обстоятельства того, как все это развивалось. Почему потребовалось два дня, для того чтобы появилась информация от американских спецслужб, а потом очень аккуратное высказывание самого Трампа о возможности, но без прямых указаний. Что это вообще значит?», — задается вопросом эксперт.

У США, подчеркнул политолог, есть данные со спутника о том, как именно был сбит малазийский «Боинг» в Донбассе, но почему-то американцы спустя пять лет до сих пор не показали эти данные, а в случае с авиакатстрофой в Иране опубликовали сразу же.

«И у меня естественно закрадывается подозрение, что им невыгодно их показывать. Что их вполне устраивает нынешняя интерпретация, что его сбили ополченцы из российского "Бука"», — указал Погребинский.

По его мнение, крушение самолета можно объяснить версией о спровоцированном Вашингтоном кризисе после убийства Сулеймани, но, учитывая огромное количество жертв, простить это невозможно.