Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
«Для меня интересны обстоятельства того, как все это развивалось. Почему потребовалось два дня, для того чтобы появилась информация от американских спецслужб, а потом очень аккуратное высказывание самого Трампа о возможности, но без прямых указаний. Что это вообще значит?», — задается вопросом эксперт.
У США, подчеркнул политолог, есть данные со спутника о том, как именно был сбит малазийский «Боинг» в Донбассе, но почему-то американцы спустя пять лет до сих пор не показали эти данные, а в случае с авиакатстрофой в Иране опубликовали сразу же.
«И у меня естественно закрадывается подозрение, что им невыгодно их показывать. Что их вполне устраивает нынешняя интерпретация, что его сбили ополченцы из российского "Бука"», — указал Погребинский.
По его мнение, крушение самолета можно объяснить версией о спровоцированном Вашингтоном кризисе после убийства Сулеймани, но, учитывая огромное количество жертв, простить это невозможно.