Известный украинский боксер Василий Ломаченко прочитал стихотворение неизвестного автора в ответ на критику, с которой он столкнулся после публикации видео с российскими военными. Видеозапись спортсмен опубликовал 10 января в своем Instagram

Forbes объяснил, почему Ломаченко и Усик не лучшие боксеры в мире © Facebook Бокс Украины

«Как много тех, кто хочет враз распять, Гвоздей с запасом даже отложили. Но от Христа не поверну я вспять, Мне с детства до конца идти привили», — процитировал он.

Ломаченко далее продолжил говорить о том, что «брат на брата» лезть не должен, намекая на отношения Украины и России. Кроме того, в стихотворении есть строки о том, что люди, не разобравшись в ситуации, «готовы на штыки».

Объяснение Ломаченко впечатлило не всех. В комментариях некоторые украинские подписчики указали спортсмену, что россияне и украинцы являются лишь соседями, но не братьями, и даже заявили, что боксера для них больше не существует.

Другие же пользователи — напротив, выразили боксеру слова поддержки, заявив о том, что его поступка не могут понять те, в чьих сердцах живет одна только ненависть.