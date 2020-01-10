В пятницу, 10 января, глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге рассказал о реакции Украины на авиакатастрофу над Ираном. Трансляцию вели украинские телеканалы

«Причины пока не известны», — добавил он.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Глава организации гражданской авиации Ирана назвал подобные утверждения «совсем иррациональными». Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.