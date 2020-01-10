Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, экс-председатель Верховной Рады, комендант Евромайдана Андрей Владимирович Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области

Парубий должен сидеть пожизненно. Одесситы об организаторе бойни 2 мая © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

В 1988 году возглавил патриотическую молодежную организацию — общество «Спадщина» («Наследие»), участники которого занимались восстановлением могил воинов УПА*, собирали воспоминания ещё живых повстанцев, охраняли антисоветские митинги во Львове.

В 1989 году был арестован за организацию несанкционированного митинга.

С 1990 года стал депутатом Львовского областного совета, секретарем постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта. За день до выборов был арестован вместе с двумя соратниками за несанкционированное развешивание листовок и агитацию, об избрании депутатом узнал в камере районного отдела милиции.

В 1991 году наряду с Олегом Тягнибоком был одним из основателей Социал-национальной партии Украины, переименованной в 2004-м во Всеукраинское объединение «Свобода».

В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко.

В 1994-1998 годах — депутат Львовского горсовета, глава депутатской группы.

С 1996 года — руководитель Общества содействия Вооруженным силам и Военно-морскому флоту Украины «Патриот Украины», являвшегося молодежным отделением СНПУ.

С 1999 года — редактор политического журнала «Ориентиры» СНПУ, для которой писал статьи.

В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета «Львовская политехника».

С 2002 по 2006 год был депутатом, с 2002 г. — заместитель главы Львовского облсовета.

Активный участник «оранжевой революции». Во время событий ноября-декабря 2004 года был комендантом Украинского дома в Киеве. Награжден памятным знаком «Выдающемуся участнику Оранжевой революции».

В январе 2005 года вышел из состава «Свободы» вместе с шестью членами политсовета из восемнадцати из-за разных взглядов на развитие партии.

С 2005 года возглавил партию «Народный союз "Украинцы!"», реорганизованную в Гражданское объединение «Украинский дом».

С апреля 2006 по декабрь 2007 г. — депутат Львовского облсовета от блока «Наша Украина».

С 25 декабря 2007 по 12 декабря 2012 г. — народный депутат Украины VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона».

В 2010 году прокуратура Киева возбудила уголовное дело против народных депутатов из фракции Юрия Грымчака и Андрея Парубия по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов.

В декабре 2011 года Парубий участвовал в протестной акции на Болотной площади в Москве.

В 2012 году написал заявление о выходе из партии «Наша Украина» из-за безрезультатных дискуссий с Виктором Ющенко о необходимости объединения оппозиции в борьбе против президента Виктора Януковича. Позже вступил в партию «Фронт перемен» Арсения Яценюка.

С 2012 года — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

С ноября 2013 по февраль 2014 года координировал ежедневное функционирование «Евромайдана». Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и руководителем отрядов «Самообороны Майдана».

В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Являлся одним из инициаторов создания Национальной гвардии Украины, в состав которой вошли отряды «Самообороны Майдана» и «Правого сектора»*.

В марте 2014 года выступил с инициативой ввести визы для граждан России, а затем предложил ставить штамп в паспортах о выезде из страны.

В июле 2014 года секретарь Совета нацбезопасности подал прошение об отставке из-за несогласия с президентом Петром Порошенко в вопросах информационной политики, 7 августа глава государства принял отставку Парубия.

В августе 2014 года покинул политсовет партии «Батькивщина» вместе с 20 соратниками. Причиной стала невозможность договориться с партией о слиянии с несколькими другими политическими силами и поставить во главе списка Яценюка.

В сентябре состоялся съезд новой партии, получившей название «Народный фронт». После создания партии принял участие в выборах в Раду. Партия набрала наибольшее количество голосов избирателей, что позволило ей в Раде VIII созыва получить 64 мандата по партийным спискам.

Визы для россиян, Или с кем воюет Парубий © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вечером 24 декабря 2014 года неизвестный бросил гранату во время встречи политика с соратниками по «Самообороне» около отеля «Киев», также там было несколько депутатов. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В феврале 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что покушение было организовано террористической организацией, по этому делу были задержаны три человека. В организации министр обвинил бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка. Парубий назвал одним из организаторов покушения на себя бывшего полковника Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Сергея Асавелюка.

В апреле 2016 года был избран председателем парламента.

В ноябре 2018 года попал в список 322 граждан Украины, против которых РФ были введены санкции.

В декабре 2018 года участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.

В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера «самым большим демократом».

В ходе президентских выборов 2019 года поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии «Европейская солидарность».

Супруга — Ульяна Юрьевна Парубий. В семье одна дочь.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ