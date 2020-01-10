Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил агентству Sputnik-Абхазия председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента © Leonrid / wikimedia.org Рауля Хаджимбы, прошла у Администрации президента в четверг 9 января. В настоящее время протестующими заблокированы вход в парламент, Администрацию президента и кабмин.

Касательно слухов о том, что действующая власть собирается силой вывести людей, занявших Администрацию президента, Килба сказал, что такие меры не запланированы, но не исключены. По его словам, все зависит от дальнейших действий протестующих и формы ведения переговоров.

«Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур — блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне», — сказал Килба.

Он добавил, что Совбезу известно о взломе кабинетов во дворце президента и вскрытии оружейной комнаты. Ведутся переговоры о возврате оружия. Пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

«Он (Хаджимба. — Ред.) — главнокомандующий, принимать решение ему и нести ответственность за любые действия, которые будут предприняты гражданами Абхазии и правоохранительными органами, силами специального назначения. Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро», — также сказал Килба.