В белорусской деревне Черессы мертвый гость несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили полицейские. Об этом 9 января сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает РИА Новости

Киевлянин на первом свидании показал девушке труп пенсионерки в кладовке © pixabay.com

В последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках.

«Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января», — рассказал Сапроненко.

Установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном.

«Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал», — добавил Сапроненко.

Экспертиза установила, что у мужчины 1969 года рождения имелась закрытая черепно-мозговая травма, от которой, предположительно, он и скончался.

В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.