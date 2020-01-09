В четверг, 9 января, сторонники оппозиции в Сухуми пошли на штурм Администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает Sputnik Абхазия

Участники акции разбили стекло входной двери, охране пока удается сдерживать штурмующих.

В акции протеста в столице Абхазии участвуют около тысячи человек.

Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк Рауль Хаджимба.

В сентябре прошлого года за нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей. За лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициния отдали голоса 46,17%.

Последний подал иск против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако судьи отказали в удовлетворении иска оппозиционера.

После этого Квициния подал кассационную жалобу на решение Верховного суда. Заседание кассационной инстанции проходит 9 января.