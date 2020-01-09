Участники акции разбили стекло входной двери, охране пока удается сдерживать штурмующих.
В акции протеста в столице Абхазии участвуют около тысячи человек.
Митингующие пытаются оспорить результаты прошедших в республике выборов, победу в которых, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба.
В сентябре прошлого года за нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей. За лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициния отдали голоса 46,17%.
Последний подал иск против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако судьи отказали в удовлетворении иска оппозиционера.
После этого Квициния подал кассационную жалобу на решение Верховного суда. Заседание кассационной инстанции проходит 9 января.