Участники акции разбили стекло входной двери, охране пока удается сдерживать штурмующих.

В акции протеста в столице Абхазии участвуют около тысячи человек.

Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии
Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии
© РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк
Митингующие пытаются оспорить результаты прошедших в республике выборов, победу в которых, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба

В сентябре прошлого года за нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей. За лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициния отдали голоса 46,17%.

Последний подал иск против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако судьи отказали в удовлетворении иска оппозиционера.  

После этого Квициния подал кассационную жалобу на решение Верховного суда. Заседание кассационной инстанции проходит 9 января.