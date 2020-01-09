Утром 8 января пассажирский самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины — погибли.
То, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе, свидетельствует о том, продолжил специалист, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом ПВО.
«В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров — американцев», — подчеркнул Леонков.
Эксперт допускает, что самолет был сбит по ошибке американских операторов, но наиболее вероятен умышленный провокационный удар, потому что для более жестких мер в отношении Ирана американскому президенту Дональду Трампу не хватало жертв.
В частности, по его мнению, лайнер могли сбить либо комплексы ПВО с территории Ирака, либо специальная диверсионная группа, которая атаковала самолет на взлете из ПЗРК.
Таким образом, пояснил собеседник издания, Иран втягивают в конфронтацию, выставляют агрессором, а потом усиливают международные санкций и подключают к ним как можно больше стран, раскачивая ситуацию внутри страны.