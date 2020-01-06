Глава т.н. «Православной церкви Украины» Епифаний (Думенко) сравнил получение томоса об автокефалии с провозглашением независимости Украины. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 6 января

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