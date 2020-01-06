Накануне, 5 января, минул ровно год с момента подписания в Стамбуле томоса об автокефалии ПЦУ. Данная раскольническая организация была образована путем слияния двух других раскольнических церквей и на сегодняшний день признана лишь тремя из 15 поместных православных церквей.
«Получение томоса можно сравнить с актом провозглашения независимости Украины», — написал Епифаний.
На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.