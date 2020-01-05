Президент Украины Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать в страну шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать Украину из-за выступлений в Крыму. Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил на своей странице в Facebook 5 января

Гастролировавший в Крыму Dr. Alban выступил в новогоднем шоу «Квартала» при содействии Зеленского © kvartal95.com

«Государственную границу он (Dr. Alban — ред.) пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. На решение пропускать или не пропускать определенных лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины», — написал Дейнеко.

По его словам, отказать иностранному гражданину в пересечении границы можно, имея соответствующее поручение правоохранительных органов. О том, что запрета правоохранителей на въезд Dr. Alban нет, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Тем временем музыкант отредактировал запись, в которой говорил о вмешательстве Зеленского в ситуацию с его запретом на въезд на Украину, заменив это высказывание словами о том, что не знал, что Киев «не любит», когда артисты гастролируют на «оспариваемом» полуострове.

В то же время партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже подготовила ряд запросов в Службу безопасности (СБУ) и к Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну артистам, выступавшим в Крыму.