Ранее Dr. Alban («Доктор Албан»), которому был запрещен въезд на Украину после концерта в российском Крыму, приехал в Киев и выступил в новогоднем шоу «Вечерний квартал». На своей странице в Instagram он рассказал, что запрет на въезд был снят после вмешательства Зеленского.
«Государственную границу он (Dr. Alban — ред.) пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. На решение пропускать или не пропускать определенных лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины», — написал Дейнеко.
По его словам, отказать иностранному гражданину в пересечении границы можно, имея соответствующее поручение правоохранительных органов. О том, что запрета правоохранителей на въезд Dr. Alban нет, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Тем временем музыкант отредактировал запись, в которой говорил о вмешательстве Зеленского в ситуацию с его запретом на въезд на Украину, заменив это высказывание словами о том, что не знал, что Киев «не любит», когда артисты гастролируют на «оспариваемом» полуострове.
В то же время партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже подготовила ряд запросов в Службу безопасности (СБУ) и к Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну артистам, выступавшим в Крыму.