Глава созданной год назад т.н. «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что около 600 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) присоединились к раскольникам. Он сказал об этом в интервью «Радио Свобода» 4 января

УПЦ выросла на 250 приходов за первый год существования ПЦУ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов», — заявил Епифаний, добавив, что переход церквей УПЦ проходил якобы «мирно, спокойно и добровольно».

При этом ранее управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что раскольники серьезно преувеличивают число приходов УПЦ, перешедших под юрисдикцию ПЦУ. По его данным, сознательное решение о переходе в «новую церковь» приняли лишь 84 общины, все же остальные случаи «перехода» носят рейдерский характер.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Именно ей принадлежат храмы на Украине, которые после создания «новой церкви» начали захватывать раскольники.

Впрочем, даже несмотря на давление государства и сторонников ПЦУ, за 2019 год каноническая церковь, по данным митрополита Антония, увеличила число приходов почти на 250, а число монашествующих — на 100.