Ровно год назад, 5 января 2019 года, в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии ПЦУ. В течение этого года к признанной лишь тремя из 15 поместных православных церквей раскольнической структуре добровольно присоединилось несколько общин УПЦ, однако большая часть храмов была захвачена при содействии националистов и попустительстве полиции.
«К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов», — заявил Епифаний, добавив, что переход церквей УПЦ проходил якобы «мирно, спокойно и добровольно».
При этом ранее управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что раскольники серьезно преувеличивают число приходов УПЦ, перешедших под юрисдикцию ПЦУ. По его данным, сознательное решение о переходе в «новую церковь» приняли лишь 84 общины, все же остальные случаи «перехода» носят рейдерский характер.
На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Именно ей принадлежат храмы на Украине, которые после создания «новой церкви» начали захватывать раскольники.
Впрочем, даже несмотря на давление государства и сторонников ПЦУ, за 2019 год каноническая церковь, по данным митрополита Антония, увеличила число приходов почти на 250, а число монашествующих — на 100.