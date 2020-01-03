Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара со стороны США приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опубликованном 3 января заявлении МИД России

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне сообщили, что нанести удар по багдадскому аэропорту приказал президент США Дональд Трамп.

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», — говорится в сообщении.