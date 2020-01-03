Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне сообщили, что нанести удар по багдадскому аэропорту приказал президент США Дональд Трамп.
«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», — говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани уже пообещали отомстить Соединенным Штатам. По словам министра обороны Амира Хатами, ответ на гибель генерала будет сокрушительным.