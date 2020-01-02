Гривна растет относительно доллара точно так же, как растет относительно доллара рубль, хотя этот процесс и не будет долгим. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Главное событие. Ищенко подвел итоги 2019 года © Скриншот с видео Украина.ру

«Недооценка, как и переоценка национальной валюты наносит вред экономике. Поскольку украинская экономика фактически уничтожена, то баловство с валютным курсом не приносит катастрофические последствия. Они уже наступили по другим причинам», — категоричен Ищенко.

Если Нацбанк принял решение, что гривна будет колебаться в районе 27-28, то она будет оставаться в этом промежутке, иногда отскакивая до 24-25, чтобы дать возможность заработать заинтересованным лицам, указал политолог.

Если же власти страны отпустят гривну в свободное плаванье, то она обвалится быстро и резко даже ниже рубля, но отпускать гривну в свободное плаванье никто не собирается, подытожил специалист.