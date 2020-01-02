Любой национальный банк при помощи чисто технических механизмов, подчеркнул эксперт, может сделать свою национальную валюту дешевле или дороже доллара, вопрос состоит только в целесообразности.
«Недооценка, как и переоценка национальной валюты наносит вред экономике. Поскольку украинская экономика фактически уничтожена, то баловство с валютным курсом не приносит катастрофические последствия. Они уже наступили по другим причинам», — категоричен Ищенко.
Если Нацбанк принял решение, что гривна будет колебаться в районе 27-28, то она будет оставаться в этом промежутке, иногда отскакивая до 24-25, чтобы дать возможность заработать заинтересованным лицам, указал политолог.
Если же власти страны отпустят гривну в свободное плаванье, то она обвалится быстро и резко даже ниже рубля, но отпускать гривну в свободное плаванье никто не собирается, подытожил специалист.