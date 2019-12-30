Потряс посохом: в Запорожье на утреннике Дед Мороз устроил недетские танцы30.12.2019, 15:31НовостиИсполнитель роли Деда Мороза пустился в пляс под современную музыку на утреннике в запорожском детсаду №135. Соответствующее видео опубликовали 29 декабря на YouTube-канале «Гоп Бубко»Дети и взрослые оценили необычный танец сказочного персонажа. Они наградили его аплодисментами. Украина.ру на YoutubeПредсказание цыганки о судьбе России и Донбасса в 2020 году - видеоНовости партнеров Новости smi2.ru Загрузка... Агрегатор новостей 24СМИ Новости smi2.ru