Исполнитель роли Деда Мороза пустился в пляс под современную музыку на утреннике в запорожском детсаду №135. Соответствующее видео опубликовали 29 декабря на YouTube-канале «Гоп Бубко»

Дети и взрослые оценили необычный танец сказочного персонажа. Они наградили его аплодисментами.