Украинские АЭС в первые дни нового года перейдут на ограниченный режим мощности, а с 1 по 7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии будет прекращен. Об этом 28 января сообщила пресс-служба «Укрэнерго»

Ограничение мощностей АЭС будет действовать лишь 1 и 2 января, когда традиционно значительно снижается уровень общего потребления электроэнергии в энергосистеме. После этого АЭС вернутся к прежнему режиму работы. «Вместе с тем импорт из Белоруссии и РФ ограничен до нуля на весь праздничный период с 1 по 7 января», — говорится в сообщении. Зеленский разрешил покупать электроэнергию у России по краткосрочным контрактам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк