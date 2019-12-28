Ограничение мощностей АЭС будет действовать лишь 1 и 2 января, когда традиционно значительно снижается уровень общего потребления электроэнергии в энергосистеме.
После этого АЭС вернутся к прежнему режиму работы.
«Вместе с тем импорт из Белоруссии и РФ ограничен до нуля на весь праздничный период с 1 по 7 января», — говорится в сообщении.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.