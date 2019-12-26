«Свастика в городе Ровно, вход в синагогу на улице Школьной. Обнаружено 24 декабря вечером. Объединённая еврейская община Украины направляет заявление в правоохранительные органы», — написал Ткач.
Пользователей Cети возмутило случившееся.
«Что-то все больше и больше этого стало», «Так нас же уверяют, что в Украине нет нацистов… Как вы можете верить своим бесстыжим глазам, а не официальным сообщениям», «Нет-нет, это всё — "рука Москвы"! Накануне рядом видели Путина: он, высунув язык, рисовал свастику, вокруг стояли "донецкие" и салютовали из русских танков», — сыронизировали они в комментариях к посту.