Неизвестные нарисовали свастику на входе в синаногу в городе Ровно на западе Украины. Об этом 25 декабря сообщил руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач на своей странице в Facebook

«Свастика в городе Ровно, вход в синагогу на улице Школьной. Обнаружено 24 декабря вечером. Объединённая еврейская община Украины направляет заявление в правоохранительные органы», — написал Ткач.

За свастику ответишь! У Лукашенко решили сажать на 5 лет за нацистскую символику © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Что-то все больше и больше этого стало», «Так нас же уверяют, что в Украине нет нацистов… Как вы можете верить своим бесстыжим глазам, а не официальным сообщениям», «Нет-нет, это всё — "рука Москвы"! Накануне рядом видели Путина: он, высунув язык, рисовал свастику, вокруг стояли "донецкие" и салютовали из русских танков», — сыронизировали они в комментариях к посту.