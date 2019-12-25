Кроме того, продолжил эксперт, недавно посетивший Украину адвокат Трампа Рудольф Джулиани действительно привез очень важную информацию по этому делу и хотел бы легализовать эту информацию на слушаниях в Сенате.
«Тогда, возможно, Сенат даже обяжет прокурора США проводить расследование по этому вопросу. До сих пор демократы достаточно активно блокировали расследование по Байдену, пользуясь большинством в палате представителей Конгресса», — пояснил Ищенко.
Демократы, по его словам, постоянно переключают внимание на дела Трампа, но это не значит, что расследование по делу Байдена не идет и что Трамп забыл об этом, заключил собеседник издания.