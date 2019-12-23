Дробович рассказал, почему с Родины-матери в Киеве не снимают герб СССР
Дробович рассказал, почему с Родины-матери в Киеве не снимают герб СССР
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«Большая часть в работе по декоммунизации — это создание Архива репрессивных органов», — сказал он.

По словам Дробовича, в 2020 году на создание архива из бюджетных средств будет выделено около 50 млн гривен (около 130 миллионов рублей), а общая стоимость проекта составляет 550 млн гривен.