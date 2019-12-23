Украинский институт национальной памяти намерен создать Архив репрессивных органов общей стоимостью 550 млн гривен (около 1,5 миллиарда рублей). Об этом 23 декабря сообщил директор института Антон Дробович на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел в Facebook UATV
«Большая часть в работе по декоммунизации — это создание Архива репрессивных органов», — сказал он.
По словам Дробовича, в 2020 году на создание архива из бюджетных средств будет выделено около 50 млн гривен (около 130 миллионов рублей), а общая стоимость проекта составляет 550 млн гривен.
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