Украинский институт национальной памяти намерен создать Архив репрессивных органов общей стоимостью 550 млн гривен (около 1,5 миллиарда рублей). Об этом 23 декабря сообщил директор института Антон Дробович на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел в Facebook UATV

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