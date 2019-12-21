Ученые еще в 2008 году обнаружили прекрасно сохранившиеся отпечатки корневой системы крупных деревьев. По их мнению, деревья были частью огромного леса, который произрастал здесь в середине девонского периода.
Закончив изучение объекта, исследователи выяснили, что это остатки самого древнего леса на планете. Ранее старейшими на планете считались деревья, обнаруженные в местечке Гильбоа, также в штате Нью-Йорк, чей возраст был определен в 385 миллионов лет.
Этот лес был не таким густым, как современные леса. Отдельные и редкие кладоксилопсиды (безлистные деревья высотой до 10 метров и короткими ветвями) перемежались в нем с археоптерисами, напоминавшими сосну, на ветвях которой вместо иголок росли вьющиеся листья, как у папоротника.
Исследование также показало, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб. Возможно, именно благодаря тому, что корневая система растений законсервировалась в бескислородной среде морских осадочных отложений и хорошо сохранилась.