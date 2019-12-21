При обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке Каир в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 миллионов лет. Это самые древние на сегодняшний день окаменелости доисторического леса. Находка описана в журнале Current Biology 20 декабря

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Закончив изучение объекта, исследователи выяснили, что это остатки самого древнего леса на планете. Ранее старейшими на планете считались деревья, обнаруженные в местечке Гильбоа, также в штате Нью-Йорк, чей возраст был определен в 385 миллионов лет.

Этот лес был не таким густым, как современные леса. Отдельные и редкие кладоксилопсиды (безлистные деревья высотой до 10 метров и короткими ветвями) перемежались в нем с археоптерисами, напоминавшими сосну, на ветвях которой вместо иголок росли вьющиеся листья, как у папоротника.

Исследование также показало, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб. Возможно, именно благодаря тому, что корневая система растений законсервировалась в бескислородной среде морских осадочных отложений и хорошо сохранилась.