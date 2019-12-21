«Переговоры завершились вполне успешно, мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей», — сказал он.
Козак отметил, что стороны урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российской компанией.
По его словам, стороны приняли все необходимые решения по поводу задолженностей, по объемам транзита на ближайшие пять лет, по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит, а также подписали трехсторонний договор.