Симонов: Если «Газпром» заплатит «Нафтогазу», Украине будет только хуже
Симонов: Если «Газпром» заплатит «Нафтогазу», Украине будет только хуже
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
«Переговоры завершились вполне успешно, мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей», — сказал он.

Козак отметил, что стороны урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российской компанией.

По его словам, стороны приняли все необходимые решения по поводу задолженностей, по объемам транзита на ближайшие пять лет, по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит,  а также подписали трехсторонний договор.

 