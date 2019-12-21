Переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и Евросоюза, транзит газа продолжится. Об этом 20 декабря сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам трехсторонних переговоров в Минске

Симонов: Если «Газпром» заплатит «Нафтогазу», Украине будет только хуже © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Козак отметил, что стороны урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российской компанией.

По его словам, стороны приняли все необходимые решения по поводу задолженностей, по объемам транзита на ближайшие пять лет, по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит, а также подписали трехсторонний договор.