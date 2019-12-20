Путин ранее на встрече поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине.
Медведчук на встрече с российским президентом заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии, Франции и России о встрече во второй половине января — начале февраля для обсуждения ситуации на Украине.
«То есть, это такое парламентское измерение "нормандского формата"», — уточнил Путин.
Медведчук отметил: «Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в Конституции — это все должны принимать парламентарии».