Межпарламентский диалог в «нормандском формате». Медведчук предложил, Путин одобрил
Межпарламентский диалог в «нормандском формате». Медведчук предложил, Путин одобрил
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Путин ранее на встрече поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине.

Медведчук на встрече с российским президентом заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии, Франции и России о встрече во второй половине января — начале февраля для обсуждения ситуации на Украине.

«То есть, это такое парламентское измерение "нормандского формата"», — уточнил Путин.

Медведчук отметил: «Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в Конституции — это все должны принимать парламентарии».