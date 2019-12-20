Парламенты Германии, Франции, России и Украины подключатся к урегулированию конфликта на Украине, рассказал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - "За жизнь"» Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря

Межпарламентский диалог в «нормандском формате». Медведчук предложил, Путин одобрил © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Медведчук на встрече с российским президентом заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии, Франции и России о встрече во второй половине января — начале февраля для обсуждения ситуации на Украине.

«То есть, это такое парламентское измерение "нормандского формата"», — уточнил Путин.

Медведчук отметил: «Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в Конституции — это все должны принимать парламентарии».