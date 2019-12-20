Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона требует от «Газпрома» «справедливую оплату» за услуги по транспортировке газа. Он сказал об этом по завершении очередного раунда переговоров - видео обнародовано на странице ведомства в Facebook 20 декабря

Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Оржель подчеркнул, что независимо от времени и места переговоров, украинская сторона будет отстаивать свою позицию.

«Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно — уменьшению цены на газ», — заявил он.

Первого января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Еврокомиссия предложила российской компании поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

В свою очередь «Газпром» называл условием продления действующего контракта или заключения нового отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, что не устраивает украинскую сторону.